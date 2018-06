PNV espera que los nuevos ministros "entiendan la pluralidad nacional"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha descartado la posibilidad que haya ministros del PNV en el Gabinete que nombre el socialista Pedro Sánchez, y ha confiado en que los designados "entiendan la pluralidad nacional del Estado".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido también al hecho de que el PP haya asegurado que no descarta presentar enmiendas a las cuentas públicas en el trámite en el Senado, donde tiene mayoría absoluta.

En este sentido, Esteban ha recordado que el PNV había alcanzado con el PP un acuerdo presupuestario, cuestión que "se cumple y se hace", pero, con posterioridad, surge la sentencia del 'caso Gürtel' que "cambia todo y tiene un impacto decisivo y muy importante en la sociedad".

A su juicio, se trata de una cuestión que "no ha acabado por entender el PP por mucha explicación jurídica que le quiera dar", y ha incidido en que la decisión del PNV de apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez se asumió "calibrando factores" como "la sentencia y la responsabilidad".

"Ahora dice el PP que va a enmendar. Creo que los Presupuestos van a salir porque Bruselas no admitiría otras cosas. Quitar algunas partidas que corresponden al Territorio vasco supongo que dará una pequeña satisfacción al cabreo de algunos, pero de cinco minutos", ha valorado.

En este sentido, se ha cuestionado cómo va a explicar esa decisión el PP en Euskadi. "¿Cómo va a explicar el PP alavés que se quiten partidas para Foronda", ha preguntado.

Para Esteban, esta decisión lo que haría "es castigar, no al PNV, sino a la sociedad vasca, lo que le alejaría a los populares del electorado. Además, Esteban ha resaltado que el PNV ha sido con el PP "absolutamente transparente y leal". "No hemos ocultado nada. Les hemos ido diciendo cómo veíamos la situación y ellos se debían haber dado cuenta de eso y reaccionado con la sentencia", ha defendido.

Tras advertir de que el PNV también se puede acordar de cuando el lehendakari Juan José Ibarretxe ganó las elecciones autonómicas, pero "el PP y PSE hicieron una pinza y nos impidieron repetir mandato", ha resaltado que aquello "tampoco estaba muy justificado".

Pese a todo, ha reconocido que no tiene claro si el PP finalmente enmendará las Cuentas en el Senado ya que este lunes concluye el periodo de enmiendas y, hasta la fecha, "nunca se han prorrogado los periodos de enmiendas".

"Sería insólito que se alargara el plazo, pero, si se hace eso, significa que sí que van a enmendar. Un calentón, si se quedan a gusto, pero como negocio político es bastante malo y ellos serán responsables ante la sociedad vasca", ha añadido.

En opinión de Esteban, que en un "primer momento" se produzca un "enrabietamiento" por parte del PP es algo "lógico y comprensible" que provocará unas "jornadas de tensión en el Congreso y Senado".

"Respecto a Euskadi sé que tenemos mucho más difícil el Presupuesto del próximo año para el Gobierno Vasco, pero ser oposición por oposición les puede sacar aún más del tablero político vasco", ha añadido en referencia al partido liderado por Alfonso Alonso.

El representante jeltzale ha defendido, además, que en el Estado conviene "la mayor estabilidad posible" y el PNV va a intentar "ayudar al nuevo Ejecutivo", aunque sabemos de "sus limitaciones".

Tras advertir de que el PNV no tiene un "interés especial" en desestabilizar al Gobierno español "sea del color que sea", ha recordado que los jeltzales solo cuentan con cinco diputados y ha incidido en la posibilidad de que Podemos "se lo ponga bastante difícil" al nuevo Ejecutivo y le intente "apretar pensando en el horizonte electoral".

"No obstante, Podemos también debe tener su límites porque el electorado de izquierdas tampoco vería con buenos ojos que acosaran al PSOE. En la medida que nos corresponde a nosotros, vamos a intentar que se pueda mantener y colaborar en la gobernabilidad", ha vaticinado.

AGOTAR LEGISLATURA

Por ello, se ha mostrado partidario de que el PSOE agote la legislatura tras la investidura de Sánchez que también provocó que al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se le quedara "cara de perdido en el espacio". Además, ha incidido en que ya en la oposición, el PP tiene ahora "manos libres para dar sopapos" a la formación naranja, por lo que "se avecinan tiempos convulsos".

Asimismo, ha sostenido que le "parece correcto" que Sánchez prometiera el cargo sin biblia ni crucifijo y ha considerado que el Gobierno buscará tener gestos simbólicos. "No me parece mal. Conviene también mandar determinados mensajes y que no se hable más de cambiar el delito de rebelión para adecuarlo a lo que ha pasado en Cataluña, que se use un tono conciliador y de encuentro. Es importante la simbología, pero deberá hacer también cosas prácticas", ha añadido.

Respecto a la aprobación de leyes, ha reconocido que los socialistas lo tendrán "complicado" aunque "hay algunas en las que podrá haber encuentro".

MINISTROS

Por otro lado, ha descartado que pueda haber ministros del PNV en el nuevo Gabinete y ha confiado en que Sánchez acierte en los nombramiento de ministros y que "entiendan la pluralidad nacional del Estado y sepan que hay que cumplir los compromisos de los que el presidente ha hecho gala".

Además, ha señalado que la categoría de "socio preferente" significa para el PNV "respetar los acuerdos presupuestarios alcanzados con el PP; estar en primer instancia a la hora de modificar leyes y que cuando llegue el momento de convocar elecciones se hable previamente" con los jeltzales.

Esteban, que ha afirmado que "en absoluto" se siente un traidor con el PP por haber apoyado a Sánchez, ha valorado que desde Moncloa es una cuestión que se sabe "perfectamente".

"Entiendo que eso lo puedan pensar diputados rasos del PP o gente que no ha estado en la intrahistoria y que piensa que un acuerdo presupuestario es una adhesión a todo lo que haga el PP", ha indicado, para reiterar que los populares "no han reaccionado durante estos años a un problema que tenían interno", en referencia a los casos de corrupción.

De este modo, ha subrayado que el PNV no ha ocultado "nada" de cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, ya que "ha habido un diálogo constante y les hemos dado tiempo a que si debían tomar una medida lo pudieran hacer".

"Lo que sé es que el PP no hizo nada de nada y a veces imaginativo se puede ser. No digo que hubiera alternativa sino que con tiempo suficiente ya vieron la decisión que iba a tomar el jueves el EBB... Una decisión que fue tomada por unanimidad, en la que el lehendakari participó y también estaba de acuerdo", ha sostenido, para añadir que él mismo acudió el miércoles a La Moncloa para indicar "cómo estaba el tema", pero ha habido "un error de calculo del PP".

SIN PRESIONES

Por otro lado, ha incidido en que el PNV tomó la decisión sin recibir "presiones, ni del PP ni del empresariado vasco". "Del empresariado vasco, presiones ni una", ha añadido. Además, ha defendido que la decisión en el plano personal "no era fácil" y quizá lo más sencillo hubiera sido "decir no porque tienes unas relaciones personales y los mecanismos con los ministerios estaban engrasados".

Por último, y cuestionado por la decisión de EH Bildu de votar también a favor de la moción de censura, Esteban ha afirmado que no entendió "nada" de la intervención de la diputada Marian Beitialarrangoitia.

"El primer discurso fue de no... al final votaron sí. Resulta que nos acusan a nosotros de ser colaboradores con la represión por votar los presupuestos con un partido que esta a favor del 155 (PP) y ellos ahora votan a favor de otro partido del 155 (PSOE). Muchas contradicciones, creo que están perdidos", ha finalizado.