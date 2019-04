PNV critica "la mercadotecnia y doble cara" de EH Bildu a la que importa "más la izquierda española" que Euskadi

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso y cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados por Vizcaya, Aitor Esteban, ha criticado "la mercadotecnia pura y dura, y la "doble cara" de EH Bildu, a la que ha acusado de importarle más "la izquierda española que traer cosas para Euskadi", en reproche por su apoyo "gratis" a los decretos sociales de Pedro Sánchez, mientras en Euskadi vota "en contra de las medidas sociales". "Les preocupan más los habitantes de Jaén que los perceptores de la RGI de Santurtzi, los funcionarios de Irun o las viudas de Laudio", ha asegurado.

Además, ha destacado que los líderes del PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera "se gritan desde la tribuna" para conseguir el poder, sin pensar en Euskadi, y ha asegurado que el PNV "no dejará nunca de lado" a los vascos.

En un acto de presentación de las candidaturas al Congreso y al Senado por Vizcaya por el PNV, celebrado en el Puerto de la localidad vizcaína de Santurtzi, Esteban ha recordado que EH Bildu "ha repetido durante semanas y meses machaconamente" que los jeltzales "vendían sus votos por un plato de lentejas".

"Pues ellos, el miércoles en el congreso, dieron sus votos a Sánchez gratis. Menuda agenda vasca, se les llena la boca con que su voto iba a ser decisivo y no utilizan esa supuesta influencia porque todo es 'mercadotecnia' pura y dura, y doble cara, un caso de doble personalidad, cual 'doctor Jekyll y mister Hyde'. Se han convertido en 'doctor EH y mister Bildu' en Madrid", ha apuntado.

En este sentido, ha insistido en que aprueban "gratis et amore" los decretos sociales al PSOE "para mejorar las vidas de las personas y para soldar el eje de las izquierda, según dicen ellos, pero en Euskadi votan, año tras año, en contra de medidas sociales a los que los decretos" de los socialistas "no le llegan ni a las suelas de los zapatos".

A su juicio, eso quiere decir que "a EH Bildu le preocupan más sus votos el 28 de abril y los habitantes de Jaén que los perceptores de la RGI de Santurtzi, que los funcionarios de Irun o que las viudas de Laudio; les importa más la unión de la izquierda española que traer cosas para Euskadi, que es lo que hace el PNV", ha indicado.

"LOS GRITOS DE PEDRO, LOS PABLOS Y ALBERT"

El dirigente jeltzale ha afirmado que, "cuando Pedro (Sánchez), los dos Pablos (Casado e Iglesias) y Albert (Rivera) se gritan desde la tribuna, sin escucharse, no están pensando en Euskadi, solo les importa conseguir el poder".

"Y, si para conseguirlo, necesitan dejar de lado algo, lo dejan, no tengáis ninguna duda. El PNV no va a dejar de lado los intereses vascos nunca porque vamos a Madrid, pero volvemos todas las semanas, porque nuestra gente vive aquí", ha precisado.

La defensa de los intereses de Euskadi, según ha indicado, la hará el PNV "con sentido común, con capacidad de diálogo y persuasión", con "el estilo" de los jeltzales. "Nos esforzaremos al máximo y lo haremos bien, pero hace falta el apoyo de todos para que esto sea así, para que esa voz esté en todos los debates, para que la perspectiva de Euskadi esté en todos los foros en el Congreso y el Senado. Hace falta que la gente participe y apoye", ha explicado.

Aitor Esteban ha afirmado que "España es cada vez más un país de plástico", con políticos "que han tenido cargos relevantes y que se pasan de un partido a otro a cambio de un puesto en la lista que les asegure un escaño".

"La ideología les da igual. Pueden decir un día una cosa y, tras las elecciones, lo contrario. Obsesionados con la imagen, sin ideas ni proyectos, solo caras, solo fuegos artificiales. El PNV no entiende la política así", ha asegurado.

"TRABAJO Y EFICACIA"

En esta línea, ha explicado que a su partido lo que le importa es la "agenda vasca siempre" y "saber hacer valer" sus votos. "Experiencia, trabajo y eficacia, Poca imagen y mucho trabajo", ha descrito el candidato jeltzale la trayectoria de su partido.

El portavoz del Grupo Vasco ha defendido la "competencia y dedicación" del equipo que presenta el PNV al Congreso y al Senado, frente a los partidos estatales, "sin ideas ni proyectos", y a pesar de los "ranking fake" publicados. "Que no os engañen con esa clasificación de chiste que publicaron. Éstos son los números: 800 intervenciones de un diputado del PNV frente a 50 de un socialista. ¡En trabajo, ganamos por goleada!", ha señalado.

A su juicio, "Euskadi se juega mucho" el 28-A y ha asegurado que "es necesario que disponga de una voz" en Madrid que haga frente a los anuncios de "más centralismo y propuestas regresivas". Asimismo, ha denunciado que a PP y PSOE, que cuentan con grandes grupos en el Congreso, "la agenda vasca de la que hablan no se les ha visto en ningún momento". "Sacan el libreto para apuntar las reclamaciones que les hace el PNV, cuando ponemos Euskadi encima de la mesa", ha denunciado.

También ha recordado la fecha "no habitual" en la que ha convocado Sánchez las elecciones generales y que "puede ser complicada" porque la gente se va de vacaciones durante la Semana Santa, "pero todos los votos son importantes". "Un solo voto puede decidir mucho", ha dicho, para emplazar a votar por correo, si no se puede hacer de forma presencial. "No lo dejes", ha animado.

OTROS CANDIDATOS

El cabeza de lista de PNV al Congreso por Vizcaya ha estado acompañado por los siete hombres y mujeres que completan la candidatura por Vizcaya a la Cámara Baja y las tres personas que conforman la del Senado.

Se encontraban junto a Aitor Esteban estarán Idoia Sagastizabal, Josune Gorospe, Jon Aiartza, Ainara Zelaia, Javier Aldamiz-etxebarria, Igotz López y Amaia del Campo. Por su parte, Nerea Ahedo, María Dolores Etxano e Imanol Landa Jauregi son los integrantes de la candidatura a la Cámara Alta por Vizcaya.

Nerea Ahedo ha asegurado que irán "a Madrid porque allí se juega parte del partido" al que hay que llevar "las ideas claras". "El PNV sabe a lo que va, a defender el autogobierno, a exigir lo que nos corresponde y a poner pie en pared ante las obsesiones recentralizadoras de algunos". Sin embargo, ha dicho que su "billete es de ida y vuelta" porque pretenden ser "influyentes en Madrid", pero su "referente es Euskadi".

Al comienzo del acto, la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha señalado que, para hacer frente a "la inestabilidad y la crispación" imperantes en la política española, "ahora más que nunca, es importante un Grupo Vasco, un grupo exclusivamente vasco". "PNV y Grupo Vasco es lo mismo, PNV y Grupo Vasco es sinónimo de Euskadi en Madrid", ha concluido.