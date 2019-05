PNV no busca "un pacto de legislatura", sino "sentar las bases" para el cambio del modelo territorial del Estado

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que su partido no busca un pacto de legislatura con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sino "sentar las bases" para el cambio del modelo territorial del Estado. Además, cree que la legislatura "va a durar", pero que depende del problema catalán y de si Albet Rivera, en un momento dado, llega a hacer a Sánchez "una oferta" de esas "que no pueda rechazar".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que Sánchez y él tienen "una relación bastante estable", pero no han hablado todavía de mantener una reunión, y ha insistido en que no espera "con ansiedad" esta llamada.

"Depende de él, que es el que tiene la responsabilidad. Cuando él quiera iremos al encuentro, hablaremos con discreción, como nos gusta hacer a nosotros siempre, y veremos qué margen tendremos unos y otros de colaboración, y cuál es la relación: 'qué me pides, qué me ofreces'", ha añadido.

Además, ha considerado que la ronda de contactos que mantiene el presidente del Gobierno en funciones en estos momentos con otros partidos políticos, como con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, "son más reuniones de imagen que de contenido", porque los comicios del 26 de mayo son "la segunda vuelta" de las elecciones de abril. "No creo que hayan hablado de nada muy serio", ha apuntado.

El líder jeltzale cree que esta ronda ha sido "atípica" porque en otras ocasiones "no se ha hecho así y, cuando se ha hecho, ha sido en el Parlamento", y no en La Moncloa.

"Hay quien ha querido ver ahí una intencionalidad de Sánchez. Yo creo que él sí está mandando mensajes. Le ha dado a Casado el papel de jefe de la oposición, a Rivera le ha despachado en 50 minutos y con Pablo Iglesias ha hablado dos horas y pico, pero Iglesias no pudo hablar mucho en la rueda de prensa y es algo raro que no hable. Creo que son datos que avalan que es una ronda que tiene mucho que ver con el momento político en el que estamos", ha apuntado.

GEOMETRÍA VARIABLE

A su juicio, el Ejecutivo socialista buscará, como en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, una "geometría variable", es decir, pactos distintos con varias fuerzas políticas. "Igual la legislatura empieza de una determinada manera y con unas alianza, y termina de otra", ha añadido.

Además, cree que ésta va a ser una legislatura de "retorno a la normalidad". "La gran batalla ya se ha dado el 28 de abril y ha salido lo que ha salido, y lo normal es que ahora vayamos hacia la normalidad", ha manifestado.

En todo caso, ha asegurado que su partido, en principio, no firmaría un pacto de legislatura porque no es "lo suyo". "Nosotros trabajamos en otro plano, en otro nivel", ha explicado, para precisar que sus prioridades en Madrid son "la defensa de los intereses vascos". "Para nosotros lo importante es que no haya retrocesos en el régimen de libertades democrático, ni haya cambios en las estructuras, lo que habría pasado si hubieran ganado las tres derechas", ha dicho.

A partir de ahí, ha explicado que ellos tienen "un modelo ideológico PNV y la variable fundamental es qué pasa con Euskadi, con el autogobierno, los intereses socioeconómicos vascos en Madrid, el modelo de Estado y los cambios que pueda haber en la legislación y la Constitución que nos puedan afectar".

"Ésa es la clave para nosotros. ¿A eso hay que darle apariencia de pacto de legislatura?. Yo creo que no es necesario que sea así. Si viéramos que ésa es la mejor figura para la defensa de los intereses de Euskadi, no tendríamos ningún problema. No descartamos ninguna de las posibilidades", ha añadido.

CONTACTOS

El líder jeltzale ha asegurado que hay contactos entre PNV y el PSOE porque el día 21 es la constitución de las Cortes Generales, "y de eso hay que hablar". "Hay que hablar de cosas más pedestres, pero importantes, como dónde vamos a estar ubicados, las oficinas, cuántos funcionarios nos corresponden y ese tipo de cosas. En estos estamos y en alguna otra cosa más", ha apuntado.

En todo caso, ha apuntado que ellos no aspiran a un puesto en la mesa porque, "en principio", no les "tocaría", aunque ha precisado que "otra cosa es que, por carambolas", pudieran estar en ella porque el resto no se ponga de acuerdo, como ocurrió en el Senado en la anterior legislatura. "Nosotros tampoco lo rehusamos si viene bien a todo el mundo, pero para nosotros no es básico", ha apuntado.

En esta línea, ha subrayado que él prefiere "una negociación ágil sobre transferencias" para que se complete el Estatuto "cuanto antes", que "se abra un nuevo espacio para hablar de nuevo modelo de Estado". "Nosotros tenemos las prioridades claras", ha aseverado.

PROBLEMA CATALÁN

Pese a considerar que esta legislatura "va a durar", ha advertido de que "no se sabe cómo va a evolucionar el problema catalán, por ejemplo, que es muy importante" porque hay más de una veintena diputados soberanistas catalanes.

También ha apuntado que "hay que ver cómo evoluciona Ciudadanos" porque a Albert Rivera "se le va a hacer muy larga la legislatura intentando pegarse por ser la oposición más dura al Gobierno, teniendo a un PP que también lo intentará".

"Vaya usted a saber qué pueden ofrecerle en un momento dado, en un requiebro de éstos que les gusta tanto a Rivera y a los suyos. Igual le ofrece a Sánchez aquello de 'voy a hacerte una oferta que no vas a poder rechazar'. Ese tipo de cosas puede pasar. Por eso nosotros actuamos con mucha prudencia. Estamos expectantes, vigilantes, atentos, pero sin poner todas las cartas en un solo sitio", ha manifestado.

Para el PNV, las transferencias van a ser un asunto "básico" para "quien quiera contar" con los jeltzales. "Esta legislatura tiene que ser la que siente las bases para el cambio de modelo territorial, que dé una solución al tema catalán, al vasco y que, si hace falta darle una vuelta al Estado de las Autonomías, que se le dé", ha manifestado.

SENTENCIA DEL PROCÉS

Andoni Ortuzar ha recordado que en esta legislatura "van a pasar cosas, seguramente en el inicio, muy relevantes en el tema catalán". "Vamos a conocer la sentencia del procés, que es importantísimo, qué sucede con todos los representantes legítimos catalanes que están siendo juzgados y qué condena tienen, si es que hay condena, o si salen libres. Va a ser un factor determinante", ha asegurado.

También ha afirmado que, tras esa sentencia, habrá unas elecciones catalanas. "Creo que, después de esas elecciones catalanas, va a haber una nueva manera de enfocar la política en Cataluña y de Cataluña hacia Madrid. Ése será el momento que habrá que aprovechar entre todos para ver si se han quitado las empalizadas y las trincheras, y nos juntamos en un terreno propicio, más amigable para empezar a buscar acuerdos", ha concluido.