PNV lamenta que partidos "sólidos" sean "ninguneados" en los debates, mientras se invita a Vox por "el morbo"

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Erandio, donde la formación jeltzale ha realizado un acto electoral centrado en la política industrial, Esteban se ha pronunciado de este modo preguntado por la decisión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de participar en el debate electoral de Atresmedia del próximo 23 de abril, con los líderes de PP, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox.

El candidato del PNV ha afirmado que le "sorprende la devaluación o el gesto hacia la televisión pública de no acudir, como parece que no quiere acudir, el presidente del Gobierno" al debate en TVE.

Esteban ha lamentado, asimismo, que "las televisiones privadas vuelven a caer a lo de siempre". "Ya lo sabíamos que no nos iban a invitar, que no vamos a estar presentes en el debate y que, sin embargo, una fuerza que es extraparlamentaria la invitan en base al morbo, seguramente, que esto pueda tener".

Según ha remarcado, el PNV y "otros grupos" en el Congreso son "fuerzas sólidas" y llevan "mucho tiempo teniendo una participación importante e, incluso, decisiva" en el desarrollo de la política en España y, sin embargo, son "ninguneadas una y otra vez". "Me parece que es quitar riqueza al debate pero no me sorprende. Ya estamos un tanto acostumbrados", ha concluido.