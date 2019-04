PNV buscará la "estabilidad institucional" pero no habrá apoyo si lo que se plantea va en contra de su programa

El cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que su partido tiene "voluntad" de buscar la "estabilidad institucional" tras las elecciones del 28 de abril, pero ha advertido de que no dará su apoyo, si lo que les plantean va en contra de su programa político.

En una entrevista concedida a Antena 3, recogida por Europa Press, el candidato jeltzale, ha indicado que el PNV quiere que haya una "estabilidad política" tras los comicios o "una estabilidad institucional" porque es "la única manera de que pueda haber soluciones políticas y también para la economía" ante el "cierto punto de desaceleración" que existe.

"Vamos a hacer lo posible para que eso suceda, pero evidentemente tenemos un programa político y no puede ser que lo que se vaya a plantear sean cosas que vayan en contra de lo que nosotros creemos que debiera ser. En ese caso, no se podría dar el apoyo, pero la voluntad de hablar, de negociar y de buscar estabilidad institucional, desde luego que la tenemos, claro que sí", ha manifestado.

En relación a las prioridades que establecería el PNV de cara a una negociación, el candidato jeltzale ha explicado que lo primero será ver "cómo se entiende el futuro político del país en el ámbito institucional y o político".

En ese punto, está, según ha precisado, la defensa del autogobierno frente "a los ataques, no solo ya del señor Abascal, sino también del señor Casado cuando habla de aplicaciones del artículo 155 pero también de una ley de lenguas única a nivel del Estado o de la subordinación de la Ertzaintza a la Policía Nacional" y también "los ataques al Concierto económico" por parte del líder de Cs, Albert Rivera. "Ante eso, pie pared", ha afirmado.

Ante el vídeo de Ciudadanos en el que se plantea el fin del Cupo vasco si triunfa esa formación, Esteban ha afirmado estar "habituado a estas cosas" de este partido, al que asegura que "nunca le ha visto una propuesta para intentar acordar o acercar posiciones". "Ha sido siempre agresividad pura y dura, no solo con nosotros", ha añadido Esteban, que ha asegurado que este spot no va en contra del PNV "sino de todo el pueblo vasco, por encima de ideologías".

Esteban ha asegurado que el PSOE puede tener "tentaciones de pactar con Ciudadanos" y cree que habrá sectores dentro del partido socialista que tratará de impulsar "esa alianza". "Desde luego, nosotros ahí no nos vemos en absoluto, sería un problema", ha indicado.

El candidato jeltzale ha manifestado, ante el "peligro" de PSOE y Ciudadanos se unan para formar una coalición de Gobierno, los ciudadanos vascos y el pueblo vasco tiene que plantearse que "si quiere que influya Albert Rivera en el Gobierno lo que hay que hacer es votar al PSOE y, si quiero que influya el PNV, lo que hay que hacer es votar al PNV".

Ante el acoso sufrido por los militantes de Ciudadanos en el mitin ofrecido por Albert Rivera en Errenteria el primer fin de semana de campaña electoral, Esteban ha manifestado que siempre defenderá el derecho de todos los partidos "a poder expresarse como quieran y no sean molestadas o acosadas" y, por ello, ha condenado las "actitudes violentas de algunos que han estado metidos en unos círculos, en unos vicios que la izquierda abertzale impulsó" y a los que ha calificado de "descerebrados".

Esteban ha afirmado que se provocaron "unas imágenes de confrontación" con la Ertzaintza, que "cumplió su deber". El candidato jeltzale ha añadido, no obstante, que "la elección del lugar, del momento y los mensajes que se enviaron antes por parte de Ciudadanos no es gratuita". "Ciudadanos, como estuvo en Altsasua, y ahora en Errenteria lo que está buscando es provocar determinada imagen y que se de la sensación de que esos tiempos del pasado todavía se mantienen cuando no es cierto", ha manifestado.

Por otra parte, en relación a otras prioridades para el PNV, ha aludido a la importancia que dan al ámbito de los derechos sociales y ha señalado que se han hecho "anuncios muy serios", a los que el PNV "se va a oponer" porque hay que mantener los derechos conseguidos.

Por otro lado, ha mencionado la economía y ver las alternativas que se quieran plantear "más allá de los anuncios". Esteban ha destacado que hay que preparar transiciones en el ámbito energético, industrial y trabajar en la búsqueda de nuevos mercados. "De eso tendremos que hablar, indudablemente", ha manifestado.

PROPUESTAS DE VOX

Por otra parte, ante las propuestas que plantea Vox, Esteban ha indicado que su líder, Santiago Abascal, representa "la herencia directa de los ganadores de la Guerra Civil" y, además, "en versión dura".

"Vox no aspira a convencer a la gente y moverse en un medio democrático, aspira a imponer y lo ha dicho claramente con respecto a Cataluña, pero lo haría igualmente con Euskadi. Le da igual si la mayoría vasca, la mayoría catalana o la mayoría en otros lugares piensa diferente, lo que quiere es imponer su visión de cómo tiene que ser España", ha apuntado.

Por otra parte, en relación a la aplicación de "un 155 permanente" planteada por Abascal, ha señalado que "eso no sería el 155" porque ese artículo es para momentos "puntuales". "Lo que está planteando Abascal es un Estado de excepción o un estado de sitio, lo cual es un estado de anormalidad", ha indicado Esteban, que cree que son "recetas que huelen a naftalina de la dictadura".

Ante otras propuestas del dirigente de Vox como recuperar el servicio militar obligatorio o cantar el himno de España en las escuelas, ha insistido en que quiere volver a otras épocas. "Añora, pero al mismo tiempo no dice que quiere, no sabe, sí sabe, las armas antes sí, ahora no porque me siento seguro", ha añadido.

A su juicio, lo que plantea Abascal es una España "unitaria" y volver al "siglo XX" en derechos sociales y, por todo ello, ha indicado que no puede estar "en absoluto de acuerdo".