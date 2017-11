PNV exige la destitución del fiscal general del Estado, "agente activo de agravamiento" en el "conflicto" de Cataluña

El PNV ha censurado que la orden de prisión incondicional para los exmiembros del Govern constituye "una más de las diversas decisiones desproporcionadas que los diferentes poderes del Estado están adoptando" y ha exigido la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya que, "en lugar de contribuir a buscar vías de solución a un conflicto político" en Cataluña, "se ha erigido en agente activo de su agravamiento".

El responsable del Área Institucional del EBB, Koldo Mediavilla, ha dado lectura a una declaración del Euskadi Buru Batzar del PNV en este sentido, después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya acordado el ingreso en prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consellers cesados, que han declarado este jueves ante el tribunal.

El PNV ha "lamentado y censurado" esta decisión de la juez de la Audiencia Nacional, que ha calificado como "una más de las diversas decisiones desproporcionadas que los diferentes poderes del Estado están adoptando en el marco del llamado procés, y que incluye, entre otras, la actuación policial del 1 de octubre o la aplicación más drástica del artículo 155 de la Constitución española, que se tradujo en la destitución de las legítimas autoridades de Cataluña".

La formación jeltzale ha exigido "el cese inmediato de la actual judicialización de la política en el Estado español" y ha demandado la destitución del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "quien en lugar de contribuir a buscar vías de solución a un conflicto político, se ha erigido en agente activo de su agravamiento".

El PNV ha mostrado su "pleno convencimiento" de que la situación política catalana y "el conflicto político" que se vive "no van a encontrar vías de arreglo y solución a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos", sino que "la solución vendrá por parte del diálogo, con la política, la negociación y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente".

En esta línea, ha reiterado que "el futuro de Cataluña no puede estar fatalmente determinado por el no diálogo, la imposición y el desacuerdo". "Cataluña y la solución a sus demandas necesitan democracia, ejercicio democrático para dialogar entre diferentes, para acordar con mayorías suficientes y para que la ciudadanía pueda expresar libre y plenamente su opinión y decisiones políticas con todas las garantías y con eficacia plena", ha añadido.

Finalmente, ha expresado su "compromiso con el reconocimiento de la realidad catalana y vasca, y con el ejercicio del derecho a decidir de ambas sociedades", que constituye "la mejor base para abordar el futuro de Cataluña y Euskadi". "Somos dos naciones, cada una con su camino, a las que nos une un mismo deseo de libertad y democracia", ha concluido.

EN LA MISMA LÍNEA DE ENFRIAMIENTO

El responsable del área Institucional del PNV ha afirmado, al ser preguntado por la posible ruptura de relaciones con el PP tras lo ocurrido, que estas relaciones "siguen en la misma línea de enfriamiento que se encontraban hasta hace unas horas".

De este modo, ha apuntado que "este hecho es muy grave en sí mismo", pero "la situación política agravada con la puesta en marcha del 155 y las medidas excepcionales que el Gobierno adoptó determinan el enfriamiento de las relaciones del PNV con el PP y el Gobierno de España".

"No es una novedad que nos sorprenda este tipo de actos, habida cuenta de la evolución de los acontecimientos últimos, y, en tal sentido, con responsabilidad y prudencia, mantendremos la necesidad de diálogo con todos, pero en este momento desde una frialdad y un distanciamiento claro", ha manifestado Koldo Mediavilla.

Por otro lado, ha reiterado que, tal y como ha expresado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, "en principio" el PNV entiende que la convocatoria de manifestación contra la aplicación del artículo 155 para sábado en Bilbao "estaba realizada con la intención última de que el PNV no estuviera" en la marcha.

No obstante, ha señalado, en la línea de lo expresado por Ortuzar, que "no es óbice para que, a la vista de los acontecimientos surgidos, el PNV esté valorando esta situación" para determinar "si finalmente participa o no" en la movilización convocada por EH Bildu, ELA, LAB, ESK, Steilas, CNT, Etxalde, EHNE y Gure Esku Dago bajo el lema 'Demokrazia eta Erabakitzeko Eskubidea (Democracia y derecho a decidir)'.

En cualquier caso, ha remarcado que "eso no es óbice que el PNV se muestre contrario, como así lo ha manifestado, en contra de las decisiones del Gobierno español en relación al 155", como su voto negativo en el Senado a la aplicación de ese artículo.