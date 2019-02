PNV cree que los reales decretos del Gobierno del PSOE ahora suponen el "antiparlamentarismo en esencia"

El portavoz del PNV en el Congreso de lo Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que los reales decretos que piensa aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez en esta época preelectoral, cuando solo hay posibilidad de votar sí o no a estas medidas, son el "antiparlamentarismo en esencia"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que el Ejecutivo "podría haber hecho todas estas cosas durante este tiempo y algunas más". En este sentido, cree que algunas de las medidas que quiere adoptar", al igual que las que anuncian Ciudadanos y el PP, "son parte de una campaña electoral".

El dirigente jeltzale cree que el PSOE es consciente de que "algunas" de las iniciativas que quiere sacar adelante "no tienen visos de salir". "No sé tampoco si hay voluntad de negociarlas o no, pero, un decreto ley a estas alturas, lo que supone es que, luego, no va a poder ser modificado porque no va a haber plazos de enmiendas", ha dicho.

Tras señalar que, en esa materia, "puede haber cosas que te disgustan, pero tú estás obligado a votar sí o no simplemente", ha asegurado que es "el antiparlamentarismo en esencia en estos minutos últimos de la legislatura".

Además, ha concluido que el Ejecutivo socialista adquirió compromisos ya cerrados con el gabinete de Rajoy, "y ha ido cumpliendo algunos en esta legislatura, a trancas y barrancas, como hacía también el Gobierno del PP". "Yo le voy a reclamar que siga cumpliéndolos", ha concluido.