PNV lo califica de "contradictorio" en lo político y "negacionista" en lo territorial

En una rueda de prensa en Bilbao, Esteban ha señalado que el mensaje navideño del Monarca "fue un poco como el 'Día de la marmota', solo que si en la película Bill Murray estaba atrapado en el tiempo, el Rey parece que está atrapado en la Corona". "Sí es verdad que en lo estético ha cambiado en su actuación diaria con respecto a su padre, pero en los contenidos, mensajes y posición de la Corona, seguimos estando en lo mismo y sin afrontar temas que creemos que son importantes", ha resaltado.

El dirigente nacionalista ha considerado que el discurso estuvo "lleno de lugares comunes revisitados, familia, solidaridad, esfuerzo... pero en algún momento entró en contradicciones: Dijo que no puede caber en la España de hoy la negación del otro". "Bueno, la frase está bien y es redonda, pero habría que preguntarse quién niega al otro. Desde luego, los nacionalistas vascos no negamos lo que sientan, lo que piensen y los que crean los demás. No negamos que existe una nación española pero, sin embargo, la Casa Real y los gobiernos de turno sí niegan la existencia de una nación vasca, ese sentimiento de muchos vascos", ha denunciado.

En este sentido, ha apuntado que "si en la España de hoy no puede caber la negación del otro, debería empezar a apuntárselo la Casa Real y empezar a hablar de dar mensajes transmitiendo esa otra idea de aceptación de la realidad del sentimiento de una parte muy importante de los vascos".

Por otra parte, respecto a la alusión del Monarca a lo "inadmisible de la vulneración de las normas y el exigible respeto a la Ley, Esteban se ha preguntado "quién no respeta las normas". "Quizás el Rey se estaba refiriendo a que después de tantos años, nada menos que desde 1979 que se aprobó el Estatuto de autonomía, éste este todavía no está cumplido y es una ley orgánica, votada por la ciudadanía", ha sugerido.

Por ello, ha manifestado que si el cumplimiento de la ley es exigible "entonces igual algunos debían mirarse con el espejo, y el propio Tribunal Constitucional, que ha hecho saltar por los aires los acuerdos políticos que se firmaron hace muchos años".

Tras apuntar que cuando el Monarca habló del respeto a la ley, "todos entendieron que se estaba refiriendo muy probablemente a la situación catalana y al gobierno catalán", ha advertido de que el Rey debiera "ampliar el objetivo de sus mirada y darse cuenta que quién empieza a incumplir la Ley desde un principio, que han sido los gobiernos del Estado".

Con relación a la mención de Felipe VI sobre que "nadie agite viejos rencores o reabra heridas cerradas", el diputado jeltzale ha asegurado que ha habido "heridas que no han sido cerradas y que siguen estando abiertas, y que la Constitución y la ley no consiguen solucionarlas: el conflicto catalán y el conflicto vasco". "No se cerró, no se ha cerrado y todo eso es necesario afrontarlo", ha advertido.

Aitor Esteban considera "increíble" que haya temas que desde el Gobierno central y la Casa Real "se tomen como una especie de enfrentamiento que pone todo en cuestión, cuando lo que se pretende es que, de una vez por todas, se afronten los problemas, se reconozca que hay una herida y que hay que tratarla". "Por decir que esa herida no existe, que ya está curada, pues no vamos a solucionar las cosas", ha aseverado.