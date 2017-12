PNV no asistirá este martes a la reunión del Pacto Antiyihadista ni siquiera como observador

El PNV no asistirá este miércoles a la reunión del Pacto Antiyihadista ni siquiera como "observador". La formación jeltzale, que no suscribió este acuerdo por las discrepancias que mantiene con su contenido, como la medida de prisión permanente revisable, acudió en calidad de "observador" al encuentro que este foro mantuvo el pasado 21 de agosto, tras los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils.

No obstante, ante la nueva cita del Pacto Antiyihadista que se producirá mañana, el Grupo Vasco ha asegurado que no estará presente porque persisten las divergencias que le llevaron a no firmar el documento de su constitución en el año 2015.

En un comunicado, los jeltzales destacan que la invitación a esta jornada de trabajo es, según indica la propia convocatoria, "entre los partidos políticos que lo han suscrito". Por ello, entienden que "excluye la posibilidad de acudir como observador a la reunión".

El PNV recuerda que "la vinculación de este Pacto, con medidas del ámbito penal como la prisión permanente revisable, lejos de las libertades fundamentales y derechos humanos que defiende", fueron las que le impidieron firmar este documento.

Sin embargo, destaca que "mantiene, sin ningún género de duda y como siempre ha hecho, su firme compromiso en la lucha contra cualquier fenómeno terrorista, y contra el terrorismo yihadista en particular".

COMO OBSERVADOR

El PNV asistió el 21 del pasado mes de agosto a la reunión que celebró el Pacto Antiyihadista, aunque en calidad de "observador", como "gesto ante la gravedad" de la situación creada en Cataluña tras los atentados de Barcelona y de Cambrils, y después de mantener contactos con los partidos nacionalistas catalanes.

A la hora de acudir a ese encuentro, los jeltzales también tuvieron en cuenta el hecho de que la Ertzaintza ya disfrutara de acceso a datos e información antiterrorista, que, tal como recordó la formación jeltzale, suponía "una de las contraprestaciones" que habían conseguido en el marco de los acuerdos presupuestarios con el Gobierno del PP para 2017.