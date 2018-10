PNV asegura que tendrá una actitud "colaboradora" en los PGE, pero avisa de que su apoyo "no será barato"

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha asegurado que su partido tendrá una actitud "colaboradora" en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero su apoyo no será "barato", no porque sea "un novio caro", sino porque deben avanzar en lo que denominan "la agenda vasca". Además, ha reprochado que Podemos exija más al Gobierno Vasco para aprobar Presupuestos en Euskadi que a Pedro Sánchez para respaldar los estatales.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha hecho suyas las declaraciones realizadas este pasado lunes por el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y ha insistido en que no van a dificultar el proyecto de cuentas públicas del Gobierno del PSOE.

"No será difícil por nuestra parte, seremos colaboradores, pero no va a ser barato, no porque seamos una novia o un novio caro, sino porque este país seguirá reclamando, igual que hicimos en los Presupuestos del 17 y 18, la agenda vasca", ha apuntado.

La dirigente jeltzale ha señalado que el haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez para el cambio del Gobierno en el Estado, "en una situación muy complicada, ya auguraba que el esfuerzo" del PNV "no iba a acabar en un solo día", sino que "iba a haber una clara intención de que esa legislatura se pudiera acabar y que hubiera una estabilidad".

"Eso pasa también por no dificultar que haya unos Presupuestos. Pero, a día de hoy, no tenemos ni un solo papel de ese Presupuesto. No conocemos ningún detalle, más allá de lo que hemos visto publicado en prensa del acuerdo entre PSOE y Podemos", ha apuntado.

A su juicio, este documento "tiene más pretensiones políticas que apartados concretos de un Presupuesto que, luego, se tienen que ver bien formulados cuando la ministra los presente". "Ayer ella dijo que éramos casi la primera llamada que iban a hacer. Espero que llegue en el transcurso del día de hoy, pero tienen mucho trabajo previo antes de los Presupuestos", ha añadido.

La presidenta del BBB ha señalado que "el primer paso importante" para Sánchez era acordar con Podemos, y parece que lo ha conseguido "con propuestas que son muy generales y más de intención política". "Gran parte de ese documento de 50 páginas parece un proyecto de acuerdo de legislatura o de pacto de Gobierno que de Presupuestos en realidad", ha insistido.

En todo caso, ha explicado que, "si no tiene el apoyo de los catalanes, difícilmente van a poder ir adelante con estos Presupuestos". "A nosotros también nos gustaría saber cómo quedan aquellas partidas en las que el Gobierno español todavía tiene competencias y deciden directamente sobre la economía y la situación de Euskadi", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que, antes de eso, también tienen que "ver que el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados por el Gobierno de Rajoy, que Sánchez confirmó y dio su palabra de que iba cumplir, realmente se cumplan porque los meses van pasando y la dificultad es grande".

"Esto va lento. Yo entiendo que el Gobierno acaba de llegar, pero había acuerdos que ya estaban adoptados, que aparecen en los Presupuestos del 17 y del 18 y que hay que ejecutarlos. Esta pequeña excusa de que los funcionarios o algunos técnicos están poniendo dificultades ahora, son cuestiones que ya están aprobadas entre el PNV y el Mariano Rajoy, y que Sánchez se comprometió a cumplir", ha apuntado.

En su opinión, es "importante que se hagan en tiempo porque, si no, hay plazos importantes en cuestión de infraestructuras que no se van a poder ir cumpliendo".

ELKARREKIN PODEMOS

En cuanto a los Presupuestos vascos, ha dicho que no ha visto "a un Elkarrekin Podemos defendiendo las cuestiones vascas" en ese acuerdo presupuestario "al que han llegado en Madrid". "No vemos un solo renglón ni una sola coma ni una sola palabra sobre cuestiones concretas de Euskadi, que son las que ahora nos están reclamando al Gobierno Vasco", ha manifestado.

A su entender, es "curioso" que las peticiones del grupo de izquierdas en la Comunidad Autónoma Vasca "superen a las que están haciendo en Madrid, donde realmente está la competencia en muchas de las cuestiones que ellos están reclamando aquí", en referencia a los temas de pensiones o de la Naval.

Respecto al astillero, ha recordado que Elkarrekin Podemos hace reclamaciones al Ejecutivo de Urkullu "cuando acaba de firmar un acuerdo de Presupuestos con el Gobierno español, que es quien tiene la competencia y no se lo ha pedido".

"A mí que me lo expliquen Lander Martínez o cualquiera de los miembros de Elkarrekin Podemos porque no puedo entender que aquello que les ha llevado también a ser supuestamente la voz de los pensionistas no se lo hayan reclamado a Pedro Sánchez y nos hablen de IPC, de derogación del factor de estabilidad, etc, cosas sobre las que ya hemos llegado a acuerdos los demás para toda Euskadi y el resto de pensionistas del Estado", ha apuntado.

Itxaso Atutxa cree que "ya lo máximo" es que ayer Andeka Larrea cifrase en 700 ó 800 millones las peticiones que hacen" de los Presupuestos, "y parece que se rebaja esa cifra de cálculo" que había hecho el Gobierno Vasco de unos 1.500. "Pues le bailan más los números que a mí que soy de letras. Es una cosa poco seria", ha afirmado.

Además, ha considerado que, habiendo firmado Podemos el acuerdo que ha suscrito con Sánchez, "cuando se vuelvan a reunir con Azpiazu, no van a tener mayor problema para aceptar o, por lo menos, acercarse a unos Presupuestos vascos".

En esta línea, considera que puede ser que le parece "complicado" hacerse "una foto" con PNV en Euskadi, como le ocurrió también, a su juicio, en la ponencia de autogobierno. Sin embargo, cree que "se lo tiene que hacer mirar" porque en Madrid "también necesitan los cinco votos del PNV". EH BILDU

Sobre la posibilidad de que EH Bildu puede respaldar las cuentas vascas, ha explicado que espera "poder comerse" sus propias palabras cuando asegura que la coalición "siempre, al final, termina encontrando una excusa, y guioniza sobre cualquiera de los asuntos del Presupuesto para terminar apartándose y no facilitarlos".

Tras señalar que su predisposición "parecía positiva", ha apuntado que ahora se tiene que ver. "Y no lo hemos visto ni allí ni en otros lugares. La legislatura va para adelante y en el Parlamento Vasco la actitud de EH Bildu no es la de llegar a acuerdos", ha aseverado.

En cuanto al PP, ha rechazado que el PNV vaya a romper su acuerdo sobre nuevo estatus para lograr su respaldo a los Presupuestos del Gobierno Vasco. "La base de llegar al acuerdo con otros no puede ser romper el anterior con alguien. En este caso, el Partido Popular sabe perfectamente lo que nosotros habíamos presentado en esa ponencia desde el primer momento, no solo ahora, sino en procesos anteriores también parecidos, sabe que no nos hemos subido al monte", ha apuntado.

Según ha considerado, su partido ha sido "posibilista y muy realista con la pluralidad social del país". En este sentido, ha vuelto a preguntar al PP "qué ha cambiado" desde que apoyaran los últimos Presupuestos de Urkullu hasta ahora, para cambiar su posición. "La responsabilidad de que Rajoy no esté en La Moncloa no puede ser solo del PNV. Nosotros fuimos muy leales como partido al aprobar los PGE porque son parte de la estabilidad", ha indicado, para recordar que ha sido la actuación del PP y la sentencia de la Gürtel las que han llevado al desalojo del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ante esta situación, ha afirmado que no sería "algo desastroso" la prórroga presupuestaria, "pero hay que seguir esforzándose porque todavía hay margen para llegar a un acuerdo con alguien", al igual que en la ponencia de autogobierno.