PNV apuesta por un acuerdo vasco "amplio" para modificar el Estatuto y pide que "haya agua en la piscina del Estado"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha insistido en que su partido va a buscar un acuerdo en Euskadi "lo más amplio posible" y transversal para el nuevo estatus vasco y luego le "gustaría que hubiera agua en la piscina del Estado". En esta línea, ha señalado que en Euskadi "hay un problema político e insatisfacción", ante lo que ha apostado por "hacer política y llegar a acuerdos" y "saber leer cómo está el temporal".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, el diputado jeltzale ha explicado que la "voluntad" del PNV en la reforma del Estatuto vasco --que está abordando la Ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco y que se encuentra en la fase de análisis por parte de una Comisión de expertos-- es que se logre "un acuerdo lo más amplio posible y, sobre todo, con líneas trasversales en cuanto identificación ideológica".

"Eso es lo que buscamos, lo que queremos intentar. Y nos gustaría que, después, hubiera agua en la piscina del Estado", ha señalado Aitor Esteban, que ha advertido de que, para ello, "hace falta también un poquito de pedagogía por parte de los grandes partidos" en el ámbito estatal.

DEFIENDE UN REFERÉNDUM Y UNA LEY DE CLARIDAD

De este modo, ha censurado a quienes mantienen que, para incluir determinadas reivindicaciones, habría que "cambiar la Constitución" y, en realidad, están "diciendo que 'no lo vais a conseguir porque nosotros no os vamos a dejar'". "No podemos hacernos trampas al solitario", ha indicado el diputado del PNV, que ha insistido en que "hace falta un diálogo" y ha recordado que en otros lugares, como Reino Unido, "se ha podido hacer un referéndum" y ha reiterado que no se "opone" a una ley de Claridad.

Esteban ha asegurado que en Euskadi "hay un problema político y una insatisfacción en una parte importante de la sociedad vasca con respecto a la relación con el Estado".

Tras denunciar la declaración aprobada en el Senado para que "no se cumplimenten las competencias que después de 40 años faltan por transferir", así como "los recortes" a través de leyes orgánicas y los "mazazos" que ha dado el Tribunal Constitucional, ha insistido en que "claro que hay diferencias y una tensión política". No obstante, ha remarcado que "nosotros lo que vamos a intentar es llegar a acuerdos, primero en la sociedad vasca, que es plural, y después en Madrid".

INSISTE EN QUE HAY "INSATISFACCIÓN" EN EUSKADI

"¿Que eso sea posible o no? Hay tiempos y hay que saber leer cómo está el temporal y cuál es el momento de fiar todo adelante... Pero, desde luego, nosotros por lo que estamos es por hacer política y llegar a acuerdos", ha subrayado el diputado vasco, que ha augurado que "viene galerna fuerte por la derecha".

En cualquier caso, ha defendido que "todos los partidos deberían hacer pedagogía y reconocer que hay un problema nacional en Euskadi y en Cataluña" y, en este sentido, ha opinado que "el reconocimiento del hecho nacional es importante" y también lo es "el árbitro" porque el TC "cada vez se ha politizado más y está más deslegitimado para tomar decisiones".

En esta línea, ha apuntado que, por su parte, está "abierto a estudiar sistemas" y ha recordado que, tanto en el caso del Concierto como en el de las discrepancias entre instituciones vascas, existen órganos integrados por personas "nombradas a mitad" por las dos partes, un sistema con el que "seguramente las cosas funcionarán mejor".

RIESGO DE INVOLUCIÓN

Preguntado por la posibilidad de que una mayoría de derecha en las elecciones de abril pueda afectar al autogobierno vasco, ha afirmado que "riesgo de involución siempre lo puede haber", aunque ha apuntado que "nosotros solemos ser bastante hábiles navegando en mares complicados".

"Igual resulta que hay una mayoría que viene en contra directamente y quiere hacer recortes", ha admitido Esteban, que ha reconocido que "algunos anuncios" del líder del PP Pablo Casado le han "preocupado", aunque no sabe "qué haría en la práctica". "Igual toca hacer la tortuga y aguantar marejada, pero para eso lo que hace falta es una representación importante de la defensa de los intereses vascos en Madrid", ha insistido.

De cualquier modo, ha asegurado que el PNV va a "hablar con todos, aunque sea para conocer la temperatura", algo que "todo agente político debería hacer", si bien ha reconocido que, "cada vez que Casado señala una cosa de ésas, nos aleja del acuerdo".

EL 'PROCÉS' HA DADO COMBUSTIBLE A LA DERECHA

En su opinión, "el 'procés' ha animado a todos estos movimientos en la derecha" y "les ha dado combustible". Según ha indicado, tanto el proceso catalán como "la manera torpe en la que respondido" el Gobierno central "ayuda a lo que ha habido y parece que puede venir de la derecha".

Por otro lado, también se ha referido al juicio a los líderes independentistas catalanes que se está celebrando en el Supremo y ha mostrado sus "dudas" de que el ex delegado del Gobierno Enric Milló y el coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre "hayan cambiado" la situación.

En esta línea, ha señalado que "la cuestión es que hubo una resistencia por parte de la gente a que entrara la policía en determinados colegios es evidente, lo que habrá que probar es si estaba organizado por las personas que son juzgadas".

NO COINCIDE CON LAS ESTRATEGIAS DEL NACIONALISMO CATALÁN

Esteban ha indicado que su partido "en algunos momentos con las estrategias del nacionalismo catalán no coincidíamos", pero sí coincide "plenamente" en que "hay un problema político y que hay una inmensa mayoría de la sociedad catalana, más allá de los dos millones personas que estén por la independencia, y que quiere votar" respecto a la situación de Cataluña y su futuro.

Ante esta situación, ha advertido, el Gobierno "tendría que haber jugado inteligentemente" para darle "una salida". "Judicializar todo no es una solución, lo único que hace es atrasarlo", ha lamentado el diputado del PNV, que ha criticado que el Gobierno central sólo ofreciera "la aplicación del 155" y no hiciera "más política".