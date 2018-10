PNV advierte a Sánchez que, "si no espabila" y avanza en transferencias, se verá "liberado" de compromisos

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al presidente del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, de que, "si no espabila" y avanza en las transferencias pendientes de traspasar a Euskadi, su partido se verá "liberado" de compromisos. En este sentido, ha asegurado que el aviso de los jeltzales de que "el tiempo pasa y la paciencia se agota" es "serio" y no "una chiquillada en la campa" de Foronda, donde el pasado domingo celebró el 'Alderdi Eguna'.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que, si el domingo expresaron "una preocupación" por la actitud del Ejecutivo del PSOE, hoy, además, "están molestos" porque se haya interpretado su advertencia como "una chiquillada", y ha pedido "respeto al PNV porque hizo posible que Sánchez esté en La Moncloa".

En este sentido, también ha exigido "respeto" al Gobierno Vasco, "que tiene en su programa de Gobierno la negociación del calendario de transferencias" y, en concreto, la de la gestión económica de la Seguridad Social y la de prisiones.

"Nos encontramos con apelaciones al victimismo y displicencias, y con alusiones a que los del PNV en el Alderdi Eguna tienen que sacar pecho. No, hoy es martes y vuelvo a decir, hay menos tiempo y menos paciencia", ha añadido.

El líder del PNV ha asegurado que "esto va en serio, el aviso es serio", y se ha preguntado qué tienen "que hacer más". "¿Qué quieren?, ¿que en la próxima votación votemos que no?, ¿que la próxima vez que haya un intento de reprobación a un ministro o una ministra les digamos que no?. Entonces, va a ser muy tarde", ha aseverado.

SIN MOVERSE

Tras denunciar que el Gobierno central no se está moviendo "respecto a Euskadi, ha asegurado que los jeltzales no están "haciendo teatrillo" ni "sacando pecho". "Las cosas no están yendo bien, tenemos tiempo por delante y hay que aprovecharlo", ha asegurado.

Andoni Ortuzar ha afirmado que él y Pedro Sánchez personalmente cerraron un acuerdo de que, "con el PNV se cumplía todo lo que estaba acordado con el PP", y lo ratificó en la tribuna el día de la moción de censura. "A día de hoy ese compromiso no ha sido cumplido", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que, "cosas que con el PP estaban hechas, que solo había que llevarlas al Boletín Oficial, no están siendo llevadas al Boletín Oficial y se nos intenta reabrir la negociación".

"Cosas que creíamos superadas, que tiene consignación presupuestaria, tarifas eléctricas..., están buscando las vueltas. Los dos traspasos que tendríamos que haber tenido de las vías férreas por orden del Tribunal Constitucional, ni siquiera por un acuerdo político, han venido con dos propuestas de decretos de transferencias malos para el autogobierno vasco. ¿Cómo no vamos a estar enfadados?", ha explicado.

Por ello, cree que el domingo lo dijo "muy finamente" y ha apuntado que, "cuando ellos elevan la voz", él la tiene que subir también. "No sé si son problemas políticos derivados de la situación en Madrid, no sé si también hay bisoñez en algunos equipos ministeriales y están otra vez en manos de funcionarios", ha indicado.

Ortuzar ha señalado que "hay funcionarios en Madrid que se creen los padres de la patria, creen que el Estado son ellos, y no quieren soltar nada que esté en su mano". "Pero eso ya, el Gobierno Rajoy ya venció esas resistencias y ahora da la sensación de que volvemos a estar en el estadio anterior, y eso no puede ser. Hace falta política y hace falta cumplir los compromisos y valentía", ha apuntado.

CALENDARIO

El presidente del EBB ha dicho que no hay "no un calendario de transferencias ni de cuándo se van a empezar a sentar en la comisión mixta de transferencias y cuando va a ser la negociaciones bilaterales".

En esta línea, ha apuntado que no se arrepienten de haber apoyado la moción de censura contra Mariano Rajoy, sino que "lo volverían a hacer hoy" porque fue una "situación insostenible" la del Ejecutivo popular tras la sentencia de la 'Gürtel'.

"Ya no podía dar más de sí. De hecho, hay que ver lo que ha pasado en el PP. El problema del Gobierno de Rajoy no era el PNV, era primero su socio, Ciudadanos, que ya le había desahuciado y, luego, su situación interna como partido, que estaba realmente debilitada y dividida. Nosotros ahí no podíamos hacer otra cosa que la que hicimos, pero lo hicimos sabiendo que lo que venía no era fácil, pero que se podía aprovechar y que podía haber una oportunidad. Y lo que reclamamos ahora es que esa oportunidad se apruebe", ha señalado.

EL GOBIERNO, "SECUESTRADO"

A su juicio, "da la sensación de que el Gobierno está paralizado en sus cosas, y que el PP y Ciudadanos le han secuestrado como Gobierno, que está a la defensiva, defendiéndose de las acusaciones, de si son tibios o no con Cataluña, de si tienen problema éticos dentro del Gobierno por determinadas conductas, etc".

"Y a los que hemos sido socios más leales, a los que no hemos faltado a nada desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, no se nos hace caso. Nosotros volvemos a insistir hoy, con buen tono, seremos capaces de olvidar las palabras de ayer de la ministra portavoz, que haciendo amigos no tiene precio y conservando los amigos, menos, pero reclamamos acción. Hay tiempo", ha reiterado.

Andoni Ortuzar ha recordado que Pedro Sánchez "está aquí por decisión" del PNV y ha reclamado que "espabile". En esta línea, ha lamentado que el PSOE esté dando marcha atrás en algunos compromisos que tenía. "Es que es la realidad. Nos están reabriendo cosas que estaban cerradas ya con el PP ya para llevar al Boletín Oficial. Y nos están diciendo a cosas que no, que las dejó escritas el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ya también acordadas las transferencias", ha apuntado.

No obstante, ha señalado que "la legislatura se agotó antes, fue una ruptura abrupta de legislatura, y no pudieron llevarse a buen terreno". "Pero hay decretos de transferencias que están escritos desde la época de Zapatero. No hace falta ni un mes ni quince días, hace falta voluntad política para revisarlo, cambiarle las fechas y llevarlo al Boletín Oficial", ha dicho.

"LIBERADO DE COMPROMISOS"

Por ello, ha insistido en que "lo del domingo fue en serio y lo de hoy va en serio". "Esto o espabila o nosotros nos sentiremos liberados de cualquier compromiso", ha aseverado.

Andoni Ortuzar ha insistido en que son favorables a la estabilidad y de las cosas vayan a su tiempo, en referencia a las elecciones generales, "pero, claro, tiene que ser para aprovecharlo". "Porque, si vamos estar en esta situación prolongando la agonía y que todos los días para lo único que sirva el tiempo sea para la bronca, no sé si merece la pena", ha apuntado.

Ortuzar ha considerado que el Gobierno "tiene que salir de ahí y sobreponerse porque, de Ciudadanos y del PP no va a venir nada bueno". "El Gobierno tiene que mirar a los que le llevamos a la Moncloa y, con nosotros, en la medida en que sea posible, hacer cosas, dialogar. Todos sabemos que hay cosas que son más fáciles y cosas que son más complicadas", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que los jeltzales saben "medir y priorizar". "Hagámoslo porque, hasta ahora, no ha sido posible, no hemos podido estar sentados en una mesa con seriedad abordando la complejidad de esta situación y poniendo prioridades. Y creo que cuatro meses da para hacerlo", ha subrayado.