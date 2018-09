PNV dice que Sánchez tiene el botón de elecciones y los catalanes capacidad de que lo pulse pero cree que no es lo mejor

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Aurrekoetxea ha señalado que Sánchez "tiene el botón para marcar cuándo es el día de las elecciones" y los nacionalistas catalanes tienen "la capacidad de ponerle en la situación de que le dé al botón".

"Pero creo que no es el camino tampoco. Provocar unas elecciones va a llevar a que los números vuelvan a estar endiablados y realmente no se puedan poner otra vez soluciones sobre la mesa. Aquí la clave está en buscar un espacio de diálogo, de voluntad política y de consenso, y recuperar la confianza para que se den esos elementos. Ahí Pedro Sánchez tiene que hacer sus gestos y también hay otros estamentos que tienen que entender la situación de allí, como el judicial", ha indicado.

En su opinión, la Judicatura "tiene que darse cuenta de que, teniendo en prisión preventiva" a los independentistas catalanes, "está bloqueando las posibilidades políticas que se pueden dar".

Joseba Aurrekoetxea ha rechazado que los jeltzales hayan abandonado a los catalanes, sino que les han "acompañado", y ha considerado que decir lo contrario responde a "visiones torticeras". "Nosotros hemos estado siempre en Cataluña e, independientemente del camino que vayan a llevar, nosotros vamos a estar siempre apoyándoles. Otra cuestión es que ese camino es el que tenga que llevar Euskadi", ha explicado.

A su entender, para desatascar el problema catalán, "todavía hay que bajar mucho la emocionalidad que hay allí", y cualquier "propuesta que se pusiera en la mesa difícilmente iba a tener consenso". "Habría que dar pasos por todos para intentar buscar un espacio común donde se pudiera hablar", ha indicado.

El representante del PNV considera que, "hoy en día, todavía los ánimos están muy exaltados y también las interlocuciones están todavía validándose" porque "la clase política catalana de estos últimos tiempos está básicamente en la cárcel". "Hay que validar interlocuciones, recuperar confianzas, e identificar un buen diagnóstico para que esto vaya adelante", ha destacado.

En esta línea, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez "tendrá que hacer sus gestos y entender lo que está pasando allí". "Los catalanes alguna vez van a tener que decidir. Eso lo tiene que entender. ¿Cómo sea eso y cómo pueda llegar el Estado a un acuerdo con eso?, tiene que ponerse los manguitos para que salga adelante", ha señalado.

PREPARADOS PARA ELECCIONES

El responsable de Organización del EBB ha explicado que el PNV aboga por concluir la legislatura, pero no por ellos. "No es una cuestión egoísta. Nosotros estamos preparados para afrontar elecciones, lo que pasa es que el problema es que no se genera una estabilidad suficiente en las instituciones para poder llevar adelante estos espacios de diálogo en el caso de Cataluña o para llevar iniciativas que se tienen que dar hoy en día para todos estos retos que nos vienen encima", ha dicho.

Los jeltzales, según ha explicado, consideran que, para que haya comicios, debe haber "suficiente estabilidad en las instituciones". Tras asegurar que ve "mejor talante" en el Gobierno del PSOE, ha apuntado que no ve "hechos".

"Para nosotros, quién esté en Madrid, sea uno o sea otro, va a ser muy parecido. Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas, desgraciadamente, durante muchos años, porque han pasado muchos presidentes. Entonces, esperamos algo más", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que "el tratamiento de la política penitenciaria se podría hacer tranquilamente en mejores condiciones", además de las infraestructuras y transferencias pendientes. "Hay muchas cuestiones que, poniendo mesas de diálogo, podríamos llevar adelante y no sería un grave problema para el PSOE", ha apuntado, para considerar que siempre está "con esos complejos de 'qué va a decir el resto'".

"Aquí cada uno tenemos nuestros problemas y hay que ser capaces de solucionarlo. Es verdad que si estás entretenido en otras cosas, difícilmente vas a poder", ha subrayado.