PNV pide a Rajoy que "se implique" e impulse la negociación de los Presupuestos, si quiere su apoyo

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al PP de que, si quiere un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado, "tendrá que implicarse el propio presidente del Gobierno", Mariano Rajoy, previa retirada de los recursos contra las leyes vascas. Además, ha asegurado que no ve "voluntad" en el Ejecutivo central para internar acuerdos con los jeltzales, pero cree que les quiere tener "un poquito en la esquina, de standby", por si hay "un apuro".

En una entrevista concedida a Radio Nacional, recogida por Europa Press, Esteban ha apuntado que Rajoy tendrá que "dar una dirección concreta" para que "se muevan las cosas, más allá de las palabras". "Y tendrá que acordar con el PNV", ha añadido.

"No estoy hablando de que tenga que haber una reunión, ni muchísimo menos. Lo que hace falta es un impulso del presidente, porque la sensación que nos da es que quieren tenernos ahí y hacer como que puede haber algo para, en un momento determinado, si las cosas no salen en un planteamiento de Presupuestos con el PSOE, poder hacer algo con el PNV", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha asegurado que, con "buenas palabritas y gestitos mínimos", no van a negociar con su partido. Asimismo, ha afirmado que "hay una serie de chinitas innecesarias", de "piedrecitas" que se han puesto "en el camino" por parte del Gobierno del PP, "que tendrán que retirarlas antes de iniciar un diálogo sobre Presupuestos". "Es un paso previo", ha asegurado.

Entre estas "piedritas innecesarias", ha citado todos los recursos contra la Ertzaintza, y ha recordado que el Ejecutivo central "está recurriendo, una tras otra, todas las convocatorias" de la Policía vasca. "Y siguen en ello. ¿Por qué no se cambia esa actitud?", ha preguntado.

Esteban cree que no se puede decir que "haya habido gestos" porque se haya evitado, mediante un acuerdo entre los Gobiernos vasco y central, que se formalice el recurso contra la Ley Municipal ante el Tribunal Constitucional.

A su juicio, "lo único que ha sucedido en una dinámica de recursos constantes", es que, al final, contra esta norma no se va a interponer. "Yo sinceramente no veo un actitud del Gobierno de decir: 'vamos a tener una relación diferente'", ha manifestado.

LEY DE ADICCIONES

En este sentido, ha recordado que el plazo para presentar el recurso contra la Ley vasca de Adicciones vence el próximo viernes y "el punto polémico", por el que el Estado no cede es el de los Clubes de Cannabis. "Y no es que la Ley vasca diga que se va a regular, sino que habrá que tenerlo en cuenta, y ya veremos si luego se hace un desarrollo reglamentario, pero evidentemente ajustado a lo que dice la Ley estatal", ha dicho.

El portavoz del PNV en el Congreso ha destacado que éste "es el gran tema que hace que todavía el Gobierno español esté dudando sobre si va a poner o no un recurso". "Para este nimiedad, con todos mis respetos, no son capaces de decir que van a tener una buena relación y que no presentan recurso para que se visualice que hay una serie de leyes en los que no están en plan pejigueras, buscando detallitos", ha dicho.

Aitor Esteban ha indicado que, "si ni siquiera en una Ley que produce problemas tan nimios son capaces de decir ya que no van a presentar un recurso, pues ya me dirán qué voluntad o qué convencimiento hay dentro del Gobierno para intentar llegar a acuerdos" con el PNV.

Además, ha señalado que el mes que viene finaliza el plazo para interponer otros dos recursos, "más, luego, todos los que ya ha recurrido el Gobierno". "Tenemos, por ejemplo, todo el tema de la decisión de los horario de sus propios funcionarios públicos, los recursos a las convocatoria de la Ertzaintza o las partidas que fueron aprobadas durante los Gobiernos de Zapatero y que el Estado se niega a hacer efectivas", ha añadido, para aludir también a la anulación de las 35 horas semanales establecida para los funcionarios vascos.

Por ello, cree que el Gobierno del PP "está interesado en tener una discusión con el PSOE y llegar a acuerdos, y al PNV le quiere tener un poquito en la esquina, de standby, por si hay que pasar el apuro, en su caso, de la enmienda a la totalidad del Presupuestos".

"Pero no veo que, sinceramente, haya una voluntad de decir: 'bueno, mira, las relaciones tienen que ser diferentes, hay que crear un clima, en realidad, en la práctica, diferente, y hay un problema en Euskadi, y vamos a intentar darle una solución", ha añadido. A su juicio, el Gobierno "está más en pasar el día a día".

El representante jeltzale ha recordado que su partido "no está obligado a votar que sí" a las cuentas estatales. "Nosotros somos un partido tan libre como los demás para hacer lo que queramos, votar sí, abstenernos o votar que no", ha explicado.

Asimismo, ha precisado que el esquema del PNV "es bastante diferente" al de otras formaciones. "El lehendakari Urkullu podrá comprometer lo que sea menester en nombre del Gobierno vasco, pero, en nombre del PNV, no puede hablar el lehendakari. Evidentemente, tenemos una relación, hablamos, etc, pero quien dirige el partido es el Euzkadi Buru Batzar (EBB), del que no forma parte el presidente del Gobierno vasco, y el presidente del partido es Ortuzar", ha indicado.

En su opinión, "aquí se están oyendo buenas palabras" y puede haber reuniones con los ministros, "pero no se concreta nada". Por ello, ha considerado necesaria la implicación de Mariano Rajoy.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS

Esteban ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no asistirá a la Conferencia de Presidentes Autonómicos que se celebrará el próximo 17 de enero porque tiene que haber "un esquema bilateral" amparado por la Constitución.

"Hace dos años y medio que no se produce una reunión con el presidente del Gobierno, y se ha hablado de que se puede producir, pero yo creo que no hay ni fecha ni hora ni calendario fijo marcado", ha añadido.

A su juicio, deben "activarse los mecanismos bilaterales que están dormidos porque el Gobierno central, desde hace muchos años, no ha querido moverlos", ha indicado.