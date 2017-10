El PNV pide diálogo a Rajoy y no aplicar el 155, que "enturbiaría" la situación

En el Pleno del Congreso sobre Cataluña, el dirigente del PNV ha querido dejar claro que el problema de Cataluña "es mucho más hondo y profundo" y que el uso de la fuerza podría dar la victoria al Estado, pero "no solucionaría nada y supondría una derrota a medio plazo".

A su juicio, en el referéndum del 1 de octubre hubo mucha gente que quiso ir a votar, "que no eran delincuentes", y a los que hay que dar una respuesta, y no la aplicación del 155.

HAY QUE DAR ALGUNA RESPUESTA A LOS QUE QUIEREN VOTAR

"El Gobierno no puede quedarse en el No --ha indicado--. Esto no es una competencia de sanidad, es un problema nacional, y habrá que decir algo más que viva España, viva el rey, viva el orden y la ley".

Aitor Esteban, que ha echado en falta palabras de Rajoy para lamentar los incidentes del 1 de octubre, cree que, hasta ahora "ha habido una falta de voluntad de diálogo" y ha cuestionado discursos o términos empleados en las últimas semanas por dirigentes del PP como la ministra María Dolores Cospedal o Pablo Casado. "Calificar lo ocurrido en Cataluña como un golpe de Estado equiparable al 23-F no ayuda", se ha lamentado.

Para el portavoz nacionalista, el Gobierno debe tener en cuenta que "lo democrático no siempre es legal" y que "no todo lo, legal es democrático", y en ese sentido ha pedido a Rajoy más flexibilidad y no cerrar la puerta al diálogo.

También la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha instado a Rajoy a no hacer uso de la fuerza y a respetar el derecho a decidir de los catalanes, que en su opinión "ya han desconectado" de España. "Y ustedes, ni convencen, ni convencerán", ha apostillado.