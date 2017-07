PNV no se opondrá a citar a Rajoy en Pleno, pero prefiere que se adelante su comparecencia en la comisión sobre el PP

El PNV no se opondrá a que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca este verano ante el Pleno del Congreso para responder por los casos de corrupción que afectan a su partido, como han propuesto el PSOE y Unidos Podemos, si bien es más partidario de que se adelante su citación en la comisión que investiga las finanzas del PP y hablará con socialistas y morados para intentar acelerarla.

El portavoz de los nacionalistas vascos en la Cámara, Aitor Esteban, ha señalado este jueves que su formación no tendría inconveniente en que Rajoy acudiera al Pleno en agosto. "No tendríamos ningún problema en que esto se haga, que vaya, que dé explicaciones y que todos podamos hablar, preguntar y decir lo que pensemos. Eso nos parece correcto", ha explicado en una entrevista a Radio Euskadi.

Esteban ha hecho estas declaraciones antes de que PSOE y Unidos Podemos formalizaran su petición para que se convoque a la Diputación Permanente --el órgano que sustituye al Pleno en los periodos no ordinarios de sesiones-- y se vote si se convoca o no un Pleno extraordinario para acoger la comparecencia del presidente.

HABLARÁ CON PSOE Y PODEMOS

Sin embargo, fuentes nacionalistas han avanzado a Europa Press que, estando constituida la comisión de investigación sobre la supuesta 'caja b' del PP, quizá sería "más lógico" y "ágil" adelantar la comparecencia de Rajoy ante este órgano que citarle para una sesión plenaria.

En principio, la comisión de investigación no tiene previsión de reunirse hasta septiembre, cuando arranque el nuevo periodo de sesiones. Está previsto que sus trabajos se prolonguen como mínimo hasta final de año y hace unas semanas los grupos preacordaron citar a Rajoy en último lugar para poder interrogarle sobre los datos que arrojen quienes comparezcan antes que él.

Desde el PNV se van a poner en contacto con PSOE y Unidos Podemos para intentar acelerar la comparecencia de Rajoy ante la comisión de investigación. Ciudadanos también prefiere que el presidente comparezca ante los comisionados, un formato más "incómodo" para él, según el líder del partido naranja, Albert Rivera, porque estará obligado a decir la verdad.

PUEDE HABER EMPATE

Rivera no ha querido aclarar si su formación se abstendrá o votará en contra de convocar el Pleno extraordinario que solicitan PSOE y Unidos Podemos y se ha limitado a decir que no votarán afirmativamente cuando el tema se debata en la Diputación Permanente. La fecha de la reunión de este órgano corresponde fijarla a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que aún no ha tomado una decisión al respecto.

La Diputación Permanente está formada por 65 diputados y el voto de Ciudadanos y el PNV será determinante para inclinar la balanza hacia un lado u otro. El PP cuenta con 25 votos y si sus socios navarros de UPN y los seis representantes de Ciudadanos votan en contra de citar a Rajoy, reunirán un total de 32 noes.

Son exactamente los mismos votos que suman PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PDeCAT y EH Bidu, partidarios en principio de la comparecencia de Rajoy. De haber un empate, la iniciativa decaería. Para evitarlo sería determinante el voto del PNV, que cuenta con un representante en la Diputación Permanente.

Sin embargo, si Ciudadanos se queda en la abstención, la iniciativa de PSOE y Unidos Podemos saldría adelante con independencia de lo que hiciera el PNV y habría que convocar el Pleno para acoger las explicaciones de Rajoy.