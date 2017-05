PNV dice que Podemos no le utilizará en la moción de censura si es "para mayor gloria de Pablo o para herir al PSOE"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido a Podemos que no va a "utilizar como instrumento" al Grupo Vasco para apoyar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, si es "para mayor gloria de Pablo (Iglesias) o para hacer una herida que sangre al PSOE". Además, cree que, "tarde o temprano", Rajoy tendrá que comparecer en la comisión de investigación de la financiación del PP, "en un formato o en otro".

En una entrevista concedida a TVE 24 horas, recogidas por Europa Press, Esteban ha señalado que su partido no tiene "inconveniente" en hablar con Podemos sobre la moción de censura.

No obstante, ha recordado que no se logró un Gobierno alternativo al principio de la legislatura cuando Pedro Sánchez presentó su candidatura y considera que ahora, "para presentar una moción con una mayoría amplia, los dos grandes partidos de izquierdas encuentran dificultades en juntarse", en referencia a la formación morada y al PSOE.

"Vamos a ver si esta moción de censura va a demostrar que, en estos momentos, no hay una alternativa a otro Gobierno que no sea el del señor Rajoy, lo cual no sería muy edificante. Tampoco tengo claro que unas nuevas elecciones en estos momentos fueran a darnos un panorama diferente", ha añadido.

Preguntado por qué votará el PNV sobre la moción de censura, ha manifestado que Podemos tiene que presentar un programa electoral. "Y, luego, demostrar que es un voto útil, que puede haber una mayoría que lo va a apoyar porque, si va a ser un gesto a mayor gloria de Pablo y de intentar hacer una herida que sangre más en el PSOE, a nosotros que no nos utilicen de instrumento para esos números de medio de comunicación, de teatro, que no se busca un efecto real, como es verdaderamente generar un Gobierno alternativo", ha indicado.

ACUERDO PNV-PP

Aitor Esteban se ha referido al acuerdo alcanzado entre jeltzales y populares, y ha afirmado que para los vascos "es un buen acuerdo, provechoso y no perjudica a nadie".

"No tiene ninguna repercusión negativa en ningún otro territorio y lo que hacemos es cumplir los compromisos establecidos con nuestra ciudadanía, intentar que la economía del país se centre en que pueda ser más productiva y competitiva, en que las infraestructuras tomen una relevancia importante, pero no solo para el País Vasco, yo diría que para todo el occidente de la península porque el eje atlántico supone una mejor conexión para todas las comunidades que están en el occidente", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que, con el pacto, se ha aclarado un tema como el Cupo "que llevaba enquistado diez años". "La gente no conoce cómo funciona el sistema del Concierto y del Cupo. Es muy fácil utilizarlo para la pelea política interna de cada uno. Se utiliza el tema de los vascos para desde un partido azotar al otro", ha añadido.

Aitor Esteban ha señalado que al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "le interesa salvar los Presupuestos y, en general al Estado" porque "se produce en unas circunstancias delicadas para Europa, con todo el tema del Brexit" y en "un país como España que se ha pasado un año con un Gobierno provisional y dos elecciones".

"Mandar la señal de que en España tampoco había en esta ocasión Presupuesto habría sido demoledor para la idea de una Europa que progrese y más unida, pero también para el Estado como país. Por eso creo que nos beneficiamos, en general, como economía y como país. Evidentemente, el señor Rajoy consigue un poquito de oxígeno y nosotros conseguimos un acuerdo beneficioso que no perjudica a nadie", ha reiterado. En todo caso, ha insistido en que es un acuerdo solo para el Presupuesto de 2017.

RAJOY Y LA LEGISLATURA

Cuestionado por si cree que Rajoy va a conseguir agotar la legislatura, el dirigente jeltzale ha señalado que esta semana hay "todo un reto" y hay que ver "qué pasa con el PSOE, cómo acaba todo y qué efectos produce eso en el Parlamento".

También ha apuntado que "cada día nos desayunamos con noticias sorprendentes que podrían sacudir o dar un golpe a la legislatura, y que, de repente, las cosas cambiaran espectacularmente". "Por tanto, planes a futuro poquitos", ha dicho.

En cuanto a la comisión que investigará la financiación del PP, ha manifestado que "tarde o temprano el señor Rajoy tendrá que venir en un formato o en otro". "Lo que nos gustaría es que las comisiones de investigación fueran realmente de investigación, no se pongan trabas de mayorías para dificultar las cosas, para retrasarlas, para que no comparezcan determinadas personas", ha explicado.