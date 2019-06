Política

PNV afirma que el acuerdo en el Parlamento navarro es "importante", pero no implica apoyar a Sánchez

La Ejecutiva del PNV ha afirmado que el acuerdo alcanzado con PSN para la constitución de la Mesa del Parlamento de Navarra es "importante", pero no "definitivo" para conformar un Gobierno "de progreso" en la Comunidad Foral. Además, ha advertido de que lo ocurrido este miércoles en la Cámara navarra no puede interpretarse, "en absoluto", como un avance en el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que "no cuenta" en estos momentos con sus seis votos.