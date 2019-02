PNV lamenta que el PP se deslice a "posiciones radicales" para "competir por la derecha con Cs y Vox"

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha criticado que el Partido Popular se deslice a "posiciones radicales" para "competir por la derecha con Cs y Vox". "Las cosas han cambiado y no veo moderación y pactismo en el PP", ha añadido.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, González se ha referido, entre otras cuestiones, a la situación económica y ha valorado que los datos de Álava para 2019 siguen siendo "de crecimiento".

Respecto a las próximas elecciones del 26 de mayo, en las que se presenta a la reelección, González ha afirmado no estar todavía "en clave de campaña electoral" sino trabajando "para buscar lo mejor para Álava". No obstante, ha reconocido que las perspectivas del PNV en el Territorio "son buenas".

"Nos lo dicen no solo las encuestas sino el pulsar la intención de la gente y el estar en la calle. La gestión de estos años tiene un saldo positivo, eso se nota y hay una buena valoración del trabajo del PNV y del gobierno de coalición de la Diputación", ha indicado, para añadir que, sin embargo, es necesario que el electorado "se active" y acuda a votar.

Por otro lado, ha lamentado que la realidad política en Euskadi "ya está contaminada" por la situación generada en el Estado. "Escucho las declaraciones de líderes del PP y, a veces, no sé si son del PP o de esa formación de extrema derecha que ha surgido --Vox--. La semana pasada escuchaba unas declaraciones de Iñaki Oyarzábal y no creo haya ninguna diferencia entre lo que dice y lo que afirma esa formación de extrema derecha", ha rechazado.

Por ello, ha subrayado que la "política española está condicionando ya las posiciones de una fuerza política que es importante en Álava (PP) y que en los últimos años había intentado transmitir una imagen de cierta moderación". "Las cosas han cambiado y no veo moderación y pactismo en el PP sino un discurso que intenta competir por la derecha con Cs y Vox y es una pena", ha criticado.

A su juicio, Álava ha ido "muy bien" con una situación de moderación y estabilidad los últimos cuatro años que ha supuesto "generación de riqueza". En este sentido, ha valorado que se ha disminuido el desempleo "prácticamente a la mitad y eso es fruto de la estabilidad".

"Estamos cerca del pleno empleo y cada vez vamos teniendo empleo de más calidad aunque queda recorrido. Es una pena que el PP se haya deslizado, condicionado por la situación política del estado, a posiciones tan radicales. No ayuda", ha incidido.

ECONOMÍA

Por lo que respecta a la situación económica, ha destacado que los datos de previsión para 2019 siguen siendo "de crecimiento" para Álava. "Calculamos que la economía alavesa va a seguir creciendo aunque hay datos que pueden generar alguna incertidumbre, como el diesel", ha indicado.

Por ello, ha destacado que es "importante generar un clima de confianza" en torno a la forma en que hay que hacer la transición energética: "Hay que buscar un pacto amplio para que todas las economías europeas aborden una política común en esta cuestión".

En este contexto, ha resaltado que la planta de Mercedes sigue funcionando "bien con un producto de primera calidad", de tal forma que las previsiones de ventas "van bien aunque la "incertidumbre" genera preocupación.

DENOMINACIÓN PROPIA

Por otro lado, González ha reivindicado una denominación propia para Rioja Alavesa, ya que "cada vez está más claro que es necesario diferenciar los vinos e ir a un modelo en que puedan venderse con su marca propia y eso solo puede hacerse con una denominación propia dentro de Rioja".

"No queremos perder la marca Rioja, es nuestra; somos Rioja Alavesa pero somos Rioja. No podemos perder algo que es tan nuestro pero es necesario diferenciarse. Vamos a un modelo en que se liberaliza la plantación de viñedos y cada vez se produce más vino de un precio que no es alto; por eso es imprescindible esa marca de diferencia", ha incidido.

Por último, ha resaltado que la Diputación alavesa lleva tiempo trabajando en torno a un proyecto cuyos resultados presentará en breve y con el que se busca ser una de las grandes comarcas del mundo con "un vino con marchamo de excelencia".