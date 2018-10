PNV dice que, si PP no negocia Presupuestos, es porque se "alinea con la tesis dura de Casado" o por la moción

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha afirmado que todavía no se ha reunido con Alfonso Alonso, y sobre la petición de éste para que el PNV retire el acuerdo alcanzado con EH Bildu sobre nuevo estatus, ha recordado que el presidente del PP vasco es "un político con mucha experiencia que, ahora, en la situación en la que está, puede hacer poco más que dar ruedas de prensa".

"Entonces, las aprovecha al máximo. El otro día daba la sensación de que era él el que había llamado, y fuí yo quien tomó la iniciativa de llamarle y proponerle una reunión. Habíamos hablado el día de la Blanca (en fiestas de Vitoria) y le dije: 'tendremos que estar', y eso que era un momento complicado porque había pasado lo que había pasado con la moción de censura", ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que se reúne "periódicamente con todos los líderes de la política vasca" y desde julio había estado "con todos ellos --salvo con Alonso-- y no se ha enterado nadie".

En cuanto a las exigencias de los populares, ha advertido de que, "si para empezar a negociar los Presupuestos, el PNV tiene que dejar de ser el PNV, pues no va a ser". "El PP es el PP y el PNV es el PNV, y nos tenemos que aceptar como somos, y en la medida que podamos, colaborar. Yo creo que hay un ámbito de colaboración con el PP en Euskadi", ha dicho.

A su juicio, lo "lógico" sería que el PP negociara el presupuesto de 2019. "¿Qué sucede?, ¿que en Madrid se ha roto la relación?. Entonces, el problema no está en Euskadi ni en el Presupuesto, es que el PP cambia de ejes en su política de relación en el País Vasco por temas ajenos a Euskadi, por su situación política en Madrid", ha apuntado.

En este sentido, ha instado a que no lo justifiquen con que "el PNV se ha subido al monte, se ha ido a no sé dónde o porque estamos haciendo unos presupuestos no sé qué".

"No, no negociarán porque están dolidos por nuestra actuación en la moción de censura. O no negociarán porque se han alineado con la tesis dura del PP nuevo de Casado, que es de palo y tentetieso a los nacionalismos periféricos, pero el problema será suyo, no nuestro", ha subrayado.

Tras recordar que con los populares han tenido "una trayectoria de acuerdos concretos, pero importantes en presupuestos", ha asegurado que ellos aspiran "a mantener esa relación". "¿Que no puede ser?, buscaremos otras vías", ha explicado.

SIN APRIORISMOS

En este sentido, ha asegurado que el PNV va a sentarse "como siempre, sin ningún apriorismo". "Intentaré llegar a avanzar, a mantener la relación y, si se puede, llegar a acuerdos porque nosotros no entendemos que tengamos una frontera insalvable con el PP, como no la tenemos con Bildu y no la tenemos con Podemos", ha apuntado.

Según ha explicado, Podemos "se ha autoexcluido desde el principio de la legislatura" para hablar con los jeltzales "de cualquier tema de gobernabilidad". "Bildu siempre coquetea con que sí, pero, al final, es que no", ha concluido.