PNV critica que el PP haga un "llamamiento a la insumisión" con el traspaso de la competencia de prisiones

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha criticado el rechazo del PP a que se materialice la transferencia de prisiones a Euskadi y ha denunciado que esta formación haga un "llamamiento a la insumisión" mientras se presenta como "adalid del cumplimiento de la legalidad".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Iturrate se ha referido al calendario de transferencias trasladado desde el Gobierno de Pedro Sánchez al Ejecutivo Vasco y las críticas del PP respecto a la competencia de prisiones.

Para el representante del PNV, el Partido Popular está haciendo una "utilización partidaria, en el peor sentido, del terrorismo". "Es algo que no es nuevo y conocemos desde hace muchos años. Lo que es lamentable es que una vez desaparecida, se siga utilizando el comodín de ETA para hacer partidismo, desgastar y hacer oposición", ha denunciado.

Asimismo, ha lamentado que a la vez que el PP mantiene estas posturas y "se opone a la libertad condicional de los presos enfermos", cuando Eduardo Zaplana "está enfermo y requiere ser puesto en libertad, dice que se tiene que tratar a todo el mundo por igual". "Es un ejemplo más de la utilización partidista para desgastar y hacer oposición", ha insistido.

De este modo, ha recordado que la competencia de prisiones se encuentra recogida en el Estatuto y ha lamentado las críticas populares mientras luego "se presenta como adalid del cumplimiento de la legalidad" cuando en realidad "hace alarde y llamamiento a la insumisión".

"En su momento les califiqué de gobierno insumiso porque se negaba a cumplir la ley y en este caso es evidente. No se trata ya de que haya problemas de negociación sobre cómo concretar una transferencia, es que radicalmente plantean que no hay que cumplir la ley porque no les gusta", ha señalado, al tiempo que ha rechazado el "prejuicio insultante" que realizan los populares cuando señalan que el PNV quiere utilizar esa competencia "para no sé qué perversión y eso les permite hacerse insumisos".

Así, ha recordado que el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika es algo que ha reclamado tanto el Parlamento como el Gobierno vasco y con el calendario ya previsto se está "en parte satisfechos porque cuenta con el oscuro de que se pospone sine die la transferencia de la Seguridad Social". "El Estado se resiste a perder poder aunque sea por la vía de incumplir las propias leyes que ha aprobado", ha incidido.

ELECCIONES GENERALES

Tras sostener que no están los tiempos políticos como "para grandes aventuras", ha considerado además que "no parece que vaya a haber un superdomingo" electoral el 26-M.

"Nosotros lo hemos dicho más de una vez. El Gobierno del PSOE necesita un tiempo para poder hacer frente a los compromisos que adquirió de regenerar la vida política en el Estado, de ir acabando con la crisis institucional... Nosotros estamos comprometidos con la decisión que tomamos cuando apoyamos la moción de censura", ha indicado, para añadir que ese apoyo dado "exige una responsabilidad a todos los partidos que la apoyaron para garantizar que lo que se buscaba se pueda concretar".

Asimismo, Iturrate ha advertido del "mapa político actual", de los resultados electorales que ofrecieron los comicios andaluces y los "riesgos" que corre "no solo la democracia en el Estado, sino el autogobierno en Euskadi si se conforma un gobierno de derecha y extrema derecha".

'HERENEGUN'

Por otro lado, el representante jeltzale se ha referido a la decisión del Gobierno Vasco de posponer la puesta en marcha del programa 'Herenegun', programa educativo sobre el pasado reciente de Euskadi en el que se aborda el fenómeno del terrorismo, que en un principio tenía previsto llevarse a las aulas en abril.

En este sentido, Iturrate ha considerado que "todo es mejorable" y en el caso de 'Herenegun' es "una buena idea y un buen producto, ajustado a la realidad de lo sucedido en este país y al objetivo de deslegitimar el terrorismo y la violencia política".

"Cuando se presentó el programa se anunció desde el Gobierno que se hacía con voluntad de diálogo, de consenso y es lo que se ha hecho. Se han recibido muchas aportaciones, algunas muy críticas y otras que lo valoran positivamente entre las que están las de la comunidad educativa", ha destacado.

No obstante, ha lamentado la "campaña injustificada y sin razón, salvo marcar territorio político", llevada a cabo por "quienes menos quieren enfrentarse a lo que tienen que enfrentarse: una mirada crítica al pasado, con reflexión respecto a dónde estuvo cada uno".

A su juicio, cuando se mira al pasado y "el espejo muestra una imagen fea de uno mismo, es lógico que no guste, pero es algo que se debe vencer".