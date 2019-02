PNV defiende su "responsabilidad" en política frente al PP, Cs, Podemos y PSOE que buscan "bronca y enfrentamiento"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha defendido "la responsabilidad" del PNV en política, frente a la actitud del PP, Ciudadanos, Podemos y el PSOE, que buscan "la bronca, el espectáculo y exacerbar el enfrentamiento". Además, cree que la presencia de los jeltzales en Madrid es imprescindible para que el Estatuto no se incumpla y no se recorte el bienestar de Euskadi. "Si no está el PNV nadie lo va a reclamar", ha asegurado.

Esteban --que ha participado en las Jornadas de Formación organizadas por Euzko Gaztedi (EGI), juventudes del PNV, en la localidad vizcaína de Muxika-- ha vuelto a criticar la propuesta "absolutamente impresentable" del PP en el Senado para que no se traspasen más competencias que están contempladas en el Estatuto a Euskadi y también ha lamentado que el PSOE "utilice el Parlamento" para presentar medidas que no puede "aprobar" y que son, en realidad, "su programa electoral".

El portavoz del Grupo Vasco en la Cámara Baja ha destacado "la gran lejanía de la juventud con la política en los últimos tiempos, que cada vez la ven como que no sirve para nada y que la gente en política se mueve sin unos principios".

Aitor Esteban ha dicho que no le extraña que "piensen así, viendo el espectáculo que, un día tras otro, semana tras semana, se ofrece desde Madrid, desde el PP, Ciudadanos, el PSOE y Podemos, cuando las propuestas que se hacen lo único que buscan es exacerbar las diferencias".

En su opinión, no se pretende "el acuerdo, hacer política", sino "el titular a la mañana siguiente" para "ganar unos votos, exacerbar las situaciones, proponer cosas que se sabe que provocan el mayor enfrentamiento, en vez de intentar buscar lugares comunes".

Esteban ha lamentado que "la política española sea la de la bronca por la bronca". "Creo que en Euskadi se vive de manera diferente la política y que, en eso, el PNV ha dado mucho ejemplo, en el sentido de enfrentarla como una realidad que hay que trabajar día a día, que debe servir, no tanto para hacer ruido, sino para solucionar los problemas de las personas, y a eso se llama responsabilidad", ha añadido.

Según ha asegurado, éste es el principio que ha guiado, de forma "muy clara", al Gobierno Vasco "durante muchos años, y el lehendakari Urklullu es un ejemplo". Se trata de la misma responsabilidad, a su entender, que ha demostrado su partido en Madrid, donde ha intentado "buscar acuerdos" y lo ha logrado.

ESTATUTO

"Hemos conseguido cosas concretas, beneficios concretos para la sociedad vasca en estos últimos años. ¿Qué nos encontramos por parte de otros partidos?", ha preguntado, para recordar que el PP ha planteado en el Senado, "nada más ni nada menos, que votar y sacar adelante una propuesta para decir que el Estatuto de Autonomía de Gernika no debe cumplirse".

"Estos a los que se les llena la boca con que 'hay que cumplir la Ley', como decía Rajoy, pero Casado lo repite también un día tras otro hablando de Cataluña y otras cosas, resulta que presentan en el Senado una propuesta para que no se cumpla el Estatuto de autonomía, una ley que fue aprobada por las Cortes y refrendada por el pueblo", ha reiterado.

Además, ha recordado que ha sido Iñaki Oyarzábal, senador por Álava y candidato a diputado general por este territorio, el que ha impulsado esta iniciativa. "Es absolutamente impresentable y, desde luego, nosotros no lo vamos a consentir", ha aseverado.

EL PSOE

Esteban ha recriminado también al PSOE que presente ahora medidas "que sabe que no tienen mayoría, que no da tiempo ni siquiera para sacarlas adelante", y considera que se asiste a "la presentación de su programa electoral, una utilización del Parlamento que no tiene ningún sentido".

"Ha tomado algunas medidas que ya están en vigor y que pueden poner en peligro el bienestar de la ciudadanía vasca. Por ejemplo, las nuevas cotizaciones y la burocracia, unida a lo relacionado con la Formación Profesional", ha explicado.

En esta línea, ha reprochado la reciente normativa que ha aprobado el Gobierno del PSOE en contra del sistema de Formación Dual vasco y que "ha puesto en peligro" la FP Dual vasca. "Siempre se está hablando de la Formación Profesional Dual en Euskadi como un ejemplo, como algo que debería ser extendido incluso al Estado, pues las medidas que han tomado el Ministerio de Trabajo, el Gobierno español y el PSOE, no la ha tenido en cuenta para nada", ha dicho.

Por ello, ha considerado que habrá que aplicar "correctivos legislativos para que eso pueda solucionarse". "El PNV va a oponerse a que el Estatuto de Autonomía no se cumpla. Al revés, nuestra presencia es necesaria para que, día a día, consigamos que se cumpla porque, si no estamos ahí nosotros, si no está el PNV, nadie lo va a reclamar", ha subrayado.