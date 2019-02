PNV no tiene "nada decidido" ante los PGE y esperará al debate y votación de las enmiendas a la totalidad

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Suso ha recordado que los independentistas catalanes han amagado con tumbar las cuentas y ha señalado que la situación en Cataluña "es complicada". "Hace unos días salía un autobús con todos los presos que se dirigían a Madrid. El efecto que hay sobre una parte importante de la población es muy fuerte", ha apuntado.

Por ello, cree que cada uno utiliza los medios que tiene a su alcance para "presionar en aquellas materias donde considera que debe haber cierto movimiento o cambio".

Tras señalar que el PNV "no es un partido de enmiendas a la totalidad", ha destacado que es "un partido de Gobierno", al que le gusta que haya "una normalidad, que haya instituciones fuertes, que gobiernen y cumplan con sus objetivos y las necesidades que tiene los ciudadanos".

"Cuando hay que hacerlo, se hace. Cuando vemos que hay un frontón enfrente, no nos hacen ni caso y todo rebota, lógicamente, no queda otro remedio que llegar a esa situación. Pero nosotros vamos a esperar a ver cómo evoluciona. Todavía tenemos unos días. Hasta el 12 y 13 de febrero no se discutirán las enmiendas a la totalidad y, hasta que no se voten y se discutan, no hay nada decidido", ha subrayado.

POSIBILIDAD DE 'SUPERDOMINGO'

En todo caso, ha apuntado que el adelanto de las elecciones generales para cuando están previstas el 26 de mayo las municipales y forales, "distorsionaría" los comicios. "Lo que tenemos que discutir es lo que importa en nuestros municipios y diputaciones. Es cierto que también hay elecciones europeas, pero, fundamentalmente, se van a votar en elecciones cercanas a esos problemas diarios que tenemos", ha indicado.

Por ello, cree que, si en esa fecha se incorporan las generales, "el debate está totalmente ensuciado, entre comillas, porque va a ser un debate de las cosas que pasan en Madrid. Los votantes no van a votar sobre algo que les interesa, que es su cercanía, sino que van a estar sometidos durante una larga campaña a cuestiones que nada tienen que ver con las cosas que le afectan en el día a día", ha dicho.

El presidente del EBB cree que "no sería una buena idea ese 'superdomingo' que en algún momento se ha trasladado que se podría celebrar". "Yo creo que no lo va a haber porque ni los propios barones socialistas quieren", ha concluido.