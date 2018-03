PNV, PDeCAT y Unidos Podemos insistirán mañana a Rajoy vincular pensión a IPC

PNV, PDeCAT y Unidos Podemos reclamarán mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el debate sobre las pensiones en el Congreso, que vincule su revalorización a la inflación para preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y la mayoría de los partidos políticos no espera grandes anuncios.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, no confía en que el pleno monográfico de Mariano Rajoy vaya a dar soluciones y ha lamentado que no vaya a finalizar con acuerdos.

"Este pleno va a dar poco o no nada de sí", ha dicho Esteban tras criticar el formato del debate en el que no se aceptan propuestas de resolución, aunque -ha dicho- incluso con ellas "no serviría de nada porque no obliga al Gobierno".

El dirigente del PNV ha sido tajante al afirmar que su formación sí cree que las pensiones deberían elevarse al IPC y ha criticado la falta de "impulso" por parte del Gobierno para proponer medidas, al tiempo que también ha pedido voluntad política de todos los partidos para llegar a un consenso.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, también ha recriminado al Gobierno haber perdido una oportunidad para habilitar un debate con conclusiones concretas y ha lamentado que el pleno no llegue a ser un "debate trascendental".

Campuzano ha advertido de que la mayoría de la Cámara evidenciará que hay que volver a vincular las pensiones a los precios y ha insistido en que al menos debe ser así en 2018.

También ha confiado en que el debate reafirme la voluntad de recuperar el consenso del Pacto de Toledo.

"Es posible hacer frente a este incremento de precios y será imprescindible acordar una nueva fórmula con vocación de consenso, igual que hubo en 1995 cuando se vincularon las pensiones al IPC", ha puntualizado.

Por su parte el diputado de En Marea Miguel Ánxo Fernán-Vello ha recordado el acto de "rebelión cívica" y ejemplo de "lucha" que han protagonizado los pensionistas en las calles, mientras que el portavoz de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha señalado que "no confiamos mucho en las propuestas de Rajoy".

"Solo han dicho que hay que apretarse el cinturón y ahorrar unos eurillos", ha criticado al tiempo que ha reiterado que las pensiones "no son un regalo" sino el "esfuerzo ganado con los años".

El diputado de IU Alberto Garzón también ha solicitado a Rajoy que derogue el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida que entrará en vigor en 2019 y ha reiterado la revalorización de las pensiones según el IPC.