PNV censura a Otegi que le acuse de corrupción y le recuerda el "impuesto revolucionario" y su pasado en ETA

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha censurado que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haya sugerido la posible vinculación del PNV con la presunta trama de corrupción del 'caso de Miguel', cuando ha estado "alrededor de todo lo que suponía el impuesto revolucionario" de ETA, y "al frente y como responsable de una organización que ha estado amedrentando a todo el país".

En opinión de Esteban, "todo el mundo quiera mezclar al PNV" en el 'caso de Miguel', pero no le han "pillado en medio" ni "está metido" en él, como "quedó demostrado durante la instrucción".

Este pasado domingo, Arnaldo Otegi recordó que el 'caso de Miguel' se refiere a "un delito grave de corrupción y de financiación ilegal"."La pregunta que me hago es si esto que ocurre con 26 imputados, todos prácticamente miembros del PNV, es la excepción o la regla en este país", añadió.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aitor Esteban se ha preguntado si el portavoz de la coalición soberanista "ha seguido el juicio o la instrucción, porque eso quedó clarísimo y ha sido publicado". "No, no es de un partido político, y eso ya ha sido probado a través de toda la instrucción que se realizó", ha puntualizado.

A su juicio, "la ciudadanía" vasca "lo tiene claro" porque "la ética y las formas de funcionar en Euskadi no tienen nada que ver con las del resto del Estado".

Además, ha recordado que, "como partido", el PNV tomó una decisión "que nadie toma". "Desde el primer momento, aviso a navegantes: separar de sus cargos, pedir carnets y demostrar, como se demostró que la organización no tenía nada que ver", ha indicado.

Esteban ha dicho desconocer "si ha sucedido algo o no, a nivel particular" y ha añadido que "el juicio lo aclarará". En su opinión, habrá "voces" que "querrán mezclar partido político con actitudes".

"Aquí todo el mundo quiere meter, si es que puede, enredar un poquito en el asunto y mezclar al PNV. Pero no, el PNV no está metido en esto, quedó demostrado durante la instrucción. Lo siento mucho, a muchos les hubiera gustado que nos hubieran pillado en medio, pero no nos han pillado", ha señalado.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que las partes alcancen un acuerdo con la Fiscalía, Esteban ha asegurado que el PNV no se encuentra "en contacto" ni con el Ministerio Público ni con los abogados de los acusados". "Por tanto, no tengo ni idea de cómo puede evolucionar este tema ni de lo que supondría, no tengo ni idea de qué están conversando", ha añadido.

Esteban ha asegurado que, en este asunto, el PNV "hizo lo que tenía que hacer desde el minuto uno, a diferencia de otros partidos", ya que pidió a los imputados que entregaran el carnet de afiliado y "les apartó de sus responsabilidades políticas".

"Afirmo, porque así quedó demostrado durante la instrucción del juicio, que el PNV, como organización no ha tenido que ver con esos hechos que, presuntamente, ocurrieron. Por lo tanto, tampoco ha sido acusado. Eso quedó indefinidamente claro y esclarecido durante la instrucción", ha señalado. El portavoz jeltzale ha reiterado que su partido ha hecho "lo que tenía que hacer".

OTEGI

Por otra parte, se ha referido a las palabras de Arnaldo Otegi, sobre una presunta vinculación del PNV con el caso. "Que hable ahora de corrupción cuando también ha estado alrededor de todo lo que suponía el impuesto revolucionario, pues muy bien", ha dicho.

También se ha referido al hecho de que el portavoz de la formación de la izquierda abertzale se quejara recientemente de recibir amenazas en Twitter. "Que hable, por ejemplo, de amenazas Arnaldo, cuando ha estado al frente y como responsable de una organización que ha estado amedrentando a todo el país, y además de una manera en que las amenazas podrías pensar que muchas veces podían llegar a algo...", ha censurado.

Para Esteban, "evidentemente" a Arnaldo Otegi "le interesa mezclar todo" y decir "todos son iguales y nosotros diferentes". "¿Diferentes? Madre mía, que acaban de llegar, los conversos de la democracia a la cola, como decía Irujo", ha concluido.