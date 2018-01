PNV dice que la prisión de Junqueras "no ayuda a la reconciliación de una buena parte" de la ciudadanía catalana

El PNV considera que el mantenimiento en prisión del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña por ERC, Oriol Junqueras, "lejos de contribuir a dar con una salida a la difícil situación en que se encuentra el llamado conflicto catalán, dificulta aún más las relaciones entre los distintos actores políticos catalanes y no ayuda precisamente a la reconciliación de una buena parte de la ciudadanía de Cataluña que se siente reprimida y castigada".

En una entrada en su cuenta de Facebook, el PNV afirma recibir con "disgusto y disconformidad" la decisión del Tribunal Supremo de mantener en prisión preventiva a Oriol Junqueras, candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña por ERC, formación que recabó más de 929.000 apoyos y obtuvo 32 escaños en los comicios del 21 de diciembre.

"No alcanzamos a comprender que en un Estado de Derecho se mantenga en prisión cautelar a responsables políticos que, como Junqueras, simplemente han pretendido llevar adelante sus ideas políticas de emancipación nacional, y lo han hecho además sin violencia y sin incitación al odio", señala, para añadir que la Justicia debe ser "justa y, por ese mismo motivo, debe también leer correctamente el contexto en que se desarrollan los acontecimientos e interpretar con acierto el momento en que se adoptan las decisiones".

En su opinión, Junqueras, los ex consellers y los 'Jordis' deberían salir de prisión "inmediatamente", porque su comportamiento "no supone ninguna amenaza para la sociedad: no hay en su caso peligro de fuga, como ha quedado demostrado, ni riesgo de que destruyan prueba alguna, pues todas sus actuaciones son públicas y conocidas".

"Es más, --prosigue la formación jeltzale-- la propia sociedad catalana les rehabilitó en un nuevo proceso electoral democrático, el del 21-D, en el que recabaron un considerable apoyo en las urnas para que pudieran seguir defendiendo su ideario y llevarlo a cabo por las vías pacíficas".

Por todo ello, al PNV le cuesta comprender "la justicia y la bondad" en la aplicación a Oriol Junqueras de la prisión preventiva previa a cualquier procedimiento judicial que evalúe y dirima las responsabilidades que pudieran derivarse de sus actuaciones.

A su juicio, "no admite duda el hecho de que, en este momento tan incierto, Junqueras podría aportar mucho más a la resolución de este conflicto desde la libertad que desde la cárcel". "De ahí que el mantenimiento de su prisión preventiva constituya una mala noticia para el PNV", insiste.