PNV pide a la IA que "ponga freno" a las protestas de Ernai contra el turismo porque "no es un problema en Euskadi"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Suso ha afirmado que, aunque en principio le gustaron las declaraciones el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre el modelo turístico y los actos de protesta contra el turismo, "luego, ha comenzado a justificar a Ernai".

"Fue contundente en sus primeras declaraciones diciendo que no apoyaba este tipo de manifestaciones y no estaba de acuerdo con ese tipo de reivindicaciones que estaba haciendo su rama juvenil, pero, después ya, en diferentes manifestaciones he visto que ya está justificando", ha añadido.

El representante jeltzale ha explicado que "esto nace en Cataluña, se engancha Ernai y empieza ya una cuesta a bajo con cierta velocidad, y es difícil pararlo". "Pero, si no se pone el freno, es difícil que se pare", ha destacado.

Por ello, ha indicado que, aunque Otegi, al principio, "dio un golpe en la mesa importante, después, se ha intentado poner paños calientes". En este sentido, ha destacado que en Euskadi el turismo es "completamente diferente". "Trabajamos por un turismo sostenible, de calidad, que cree empleo y riqueza", ha apuntado.

SAN SEBASTIÁN

Tras señalar que "es cierto que, en algunas localidades, como en San Sebastián, en su parte vieja, igual hay que regular" el turismo "masivo", ha recordado que el alcalde, Eneko Goia, ha dicho que "ya lo está haciendo", y que se han preparado medidas para ello.

"Pero, con todo, creo que el turismo no es un problema en Euskadi. Puede ser más masivo en Guipúzcoa, pero en Vizcaya y en Álava, el porcentaje, sobre todo en Álava, es muy bajo todavía", ha concluido.