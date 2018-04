PNV espera que ETA profundice en lo "injusto" del daño que causó y no haga "una categorización de las víctimas"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que el comunicado de ETA "es un intento de respuesta a una demanda unánime de la sociedad vasca sobre el reconocimiento del daño causado", aunque ha lamentado que la banda no asuma lo "injusto" que fue y haga una "categorización" de las víctimas. Por ello, espera que, hasta el momento en el que anuncie su disolución, la banda "profundice" en estas cuestiones, y ha instado a todos los agentes políticos a "concretar el futuro", ahora que "se está poniendo punto y final al pasado.

En una comparecencia ante los medios de comunicación para explicar la decisión de su partido de no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Esteban se ha referido a la declaración de ETA en la que reconoce "el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada", y muestra "su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición".

En su comunicación, ETA hace mención a que ha provocado también víctimas que no tenían "una participación directa en el conflicto", y, en este sentido, señala que su actuación "ha perjudicado a ciudadanos sin responsabilidad alguna".

El dirigente jeltzale ha afirmado que el comunicado de la banda "es un intento de respuesta a una demanda unánime de la sociedad vasca sobre el reconocimiento del daño causado". "Era obligada", ha afirmado.

A su juicio, hay que "valorar positivamente la novedad del lenguaje en la redacción". No obstante, también ha sido crítico porque considera que "no se puede hacer una categorización de las víctimas". "No se puede distinguir a unas víctimas y otras, creemos que todas son iguales y lo que no se puede hacer es a unas pedir perdón y a otras mostrar respeto", ha dicho.

También ha indicado que es importante que la banda reconozca el daño, pero ha destacado que éste fue "injusto", algo que no asume la banda en su declaración.

EL FUTURO

Aitor Esteban ha apuntado que "esto parece que va poniendo punto y final al pasado". En esta línea, ha asegurado que "ya va siendo hora de que empecemos a concretar el futuro todos los agentes políticos". Por ello, ha emplazado a ETA a que "profundice en esta línea de aquí al anuncio definitivo de disolución que van a hacer en próximas fechas".

"Estamos poniendo punto final a una etapa. Hay que hablar ya, no tanto del pasado, sino del futuro. La desaparición de ETA está ahí, está a la vuelta de la esquina, llevamos muchos años ya sin atentados, y por lo tanto, creo que los lenguajes hay que adecuarlos y también las actitudes políticas. Espero que eso venga también porque es también una demanda de la sociedad vasca", ha indicado.