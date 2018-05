PNV defiende el "encaje legal y político" del preámbulo acordado con EH Bildu para actualizar el Estatuto

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha defendido que el preámbulo de la propuesta para actualizar el Estatuto que han aprobado este martes con los votos de PNV y EH Bildu tiene "encaje legal y político", y reconoce que es "imposible" pretender que todos los grupos se pongan de acuerdo en todo". "Hay una mayoría, de dos grupos en este caso, y espero que en otros capítulos coincidamos más grupos porque ésta es nuestra vocación", ha señalado.

El PNV y EH Bildu han acordado una propuesta de preámbulo para un eventual nuevo Estatuto vasco, en el que reivindican el derecho a decidir de los ciudadanos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa para configurar, de acuerdo al "principio de legalidad", un nuevo modelo de relación "de igual a igual" con el Estado español, basado en la bilateralidad y de naturaleza "confederal".

En declaraciones a los medios de comunicación, Egibar ha destacado el "esfuerzo de síntesis" que han realizado en el seno de la Ponencia de Autogobierno, y ha indicado que el PNV se identifica "totalmente" con los ocho conceptos que recoge el preámbulo, a pesar de que no es la "posición de origen" de los jeltzales, ya que "recoge las aportaciones de otros grupos".

Tras destacar que no se ha conseguido un consenso "unánime", ha rechazado que se crea que por "empezar por las cuestiones teóricamente más fáciles, se está allanando el camino", porque las "discusiones, van a permanecer". "Pretender que nos pongamos de acuerdo entre todos, en todo, es imposible", ha defendido.

"Hay que sacar una fotografía, tras haber discutido, negociado y deliberado lo suficiente, admitiendo los consensos y también reconociendo los disensos, e ir desarrollando las oportunas sesiones de la ponencia para terminar combinando propuestas y contrapropuestas en una serie de bases y principios que sirvan para articular y actualizar el autogobierno vasco", ha defendido.

Preguntado sobre si cree que el texto no sería recurrido por el Tribunal Constitucional, Egibar ha defendido que sí, porque el acuerdo "está pivotando sobre dos bases: la actualización y desarrollo de los derechos históricos, con un vínculo constitucional, y el otro pilar es el principio democrático". "Nosotros vemos encaje legal y político", ha insistido.

VIOLENCIA POLÍTICA

Respecto al contenido del preámbulo que hace referencia a la violencia política y cita la Guerra Civil, la dictadura franquista, el terrorismo de ETA y los contraterrorismos ilícitos, Egibar ha explicado que, en el seno de la ponencia se han tenido "discusiones sobre la paternidad/maternidad de los textos", y ha indicado que estas violencias están incluidas en el preámbulo de la Ley de Memoria Gogora.

"En lugar de ponernos a escribir textos que nos pueden llevar a coincidencias o diferencias, hemos extraído de ese preámbulo los cuatro referentes que se citan", ha explicado, antes de reconocer que hay grupos, como EH Bildu, que han expresado su voto particular al respecto.

No obstante, ha recordado el acuerdo "amplio que recibió este texto que no es nuevo, pero "sí reciente" porque ésta Ley del Instituto Gogora "no es del siglo pasado".

Asimismo, ha recordado que las diferencias entre los grupos ya se han constatado en reuniones anteriores, y cree que el acuerdo alrededor del preámbulo podría haber sido "perfectamente" de tres formaciones y en algunos epígrafes hasta de cuatro o de cinco, pero cree que no se puede utilizar "la coincidencia en una parte para reivindicar el todo porque no sería justo".

"Sí creo que hay una mayoría, de dos grupos en este caso, que espero que en otros capítulos coincidamos más grupos porque ésta es nuestra vocación, pero no lo hemos conseguido por las razones que sean. No voy a empezar a criticar a otros grupos parlamentarios, pero estábamos muy cerca de un entendimiento", ha señalado.