El PNV cuestiona que Cs excluya al PSOE, pero apunta que Sánchez y Rivera no tienen "buena química"

Así ha respondido Esteban, en los pasillos de la Cámara Baja, al ser preguntado sobre la decisión adoptada este mismo lunes por la Ejecutiva de Ciudadanos de no pactar con Sánchez y el PSOE tras esos comicios. "Pues nada, él sabrá. Si se va poniendo límites, él mismo", ha comentado, destacando, no obstante, que "la química entre Sánchez y Rivera no es muy buena".

Eso sí, el nacionalista vasco se ha mostrado seguro de que realmente quienes realizarán "un cordón sanitario" al PNV tras las próximas elecciones será la derecha del país, donde ha situado a Cs, al PP y a Vox.

AHORA NO VALEN LOS "DEPRISA Y CORRIENDO"

Unos comicios a los que Esteban asegura que su partido acude con el alivio de que no hayan coincidido con las elecciones del 26 de mayo, con la maquinaria interna preparada y habiendo ya empezado a preparar el programa electoral.

De la legislatura, que termina el 5 de marzo, Esteban ha lamentado que el PSOE ha perdido "muchas oportunidades" de hacer cosas en los ocho meses que ha estado en el Gobierno, entre las que ha citado las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana o la de Secretos Oficiales, y ha dicho que no le parece "de recibo" que ahora pretenda solucionar algunas cuestiones "deprisa y corriendo" con decretos ley o presentado la reforma de la LOMCE.