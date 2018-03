PNV espera que "no tengan que ocurrir cosas más graves" en Cataluña para que "alguien decida sentarse a dialogar"

La europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, espera que "no tengan que ocurrir cosas más graves" en Cataluña para que "alguien decida sentarse, dialogar y ver cuál es la solución de futuro". Además, cree que "el problema se ha internacionalizado más que nunca" y ha realizado un llamamiento a dar respuesta en la UE a los "problemas territoriales" que, según ha apuntado, no existen solo en el Estado español, aunque no se quieran reconocer.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Bilbao ha considerado "sorprendente" la detención de Puigdemont y cree que es "un episodio más de judicialización de un problema político que requiere soluciones política y hoy más que nunca".

"Creo que hay que dar un margen para que se analicen cuáles son las circunstancias y ver qué dicen los tribunales competentes para analizar los argumentos de esa Euroorden y ver si efectivamente hacen esa interpretación", ha indicado.

La dirigente jeltzale ha señalado que, con la cuestión de Cataluña, cuatro países europeos "están en este momento implicados y el problema se ha internacionalizado más que nunca". A su juicio, en la UE "hay preocupación" por Cataluña, aunque "no se atreven a decirle nada pública y directamente al Gobierno español".

"Yo estoy segura que, después de las últimas detenciones y la euroorden contra Puigdemont, la preocupación hoy es mayor en las instituciones europeas", ha indicado.

Izaskun Bilbao cree que el tema de Cataluña "crea inestabilidad política desde la perspectiva de los líderes europeos, inestabilidad política al Gobierno español y esto lo convierte en un problema europeo". "Europa necesita soluciones políticas, estabilidad, dar confianza a la ciudadanía y hay una preocupación clara por el caso catalán", ha añadido.

En este sentido, ha recordado de los líderes de las instituciones de la UE, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, han reiterado que es "un problema interno" de Estado español y que apoyan al Gobierno de España, pero en las reuniones "hay preocupación". "La primera pregunta de todas las personas es: ¿Qué va a pasar con Cataluña?", ha apuntado.

A su juicio, en este momento, se está en un momento "emocionalmente duro" respecto a Cataluña, y considera que "el Gobierno español ha tratado de resolver problemas del siglo XXI con formulaciones del siglo XIX".

"Es verdad que en este momento no vemos a nadie capaz de arbitrar, de mediar y de decir que hay que hacer una llamada más allá de la calma que se hacía a la ciudadanía estos días, a poder hablar, a utilizar las vías que la política está exigiendo. Todo el mundo pide un tipo de solución política y alguien tiene que ser capaz de decir que hay que sentarse en la mesa", ha explicado.

DIÁLOGO

Bilbao Barandika ha apuntado que las últimas elecciones catalanas "llaman a todos los agentes a la necesidad de un dialogo político". "Ahora hay una incapacidad para esa reflexión y espero que no tengan que ocurrir cosas más graves para que alguien decida sentarse, dialogar y ver cuál es la solución de futuro. No hay otra, o es política o más política o más política, diálogo y negociación", ha indicado.

A su juicio, en el Parlamento Europeo también ha quedado "claro el mensaje de que es necesario diálogo y negociación política". "Y es lo que tienen que asumir los líderes de uno y otro lado", ha manifestado.

La europarlamentaria del PNV ha dicho que, "cuando la gente sale a la calle, cuando se hace llamada a la calle o sale de manera espontánea, se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba".

"Por ello, yo comparto las llamadas del presidente del Parlamento catalán llamando a la calma a la gente y esto es algo que hay que recordar a todo el mundo minuto a minuto. Sabemos cómo suelen empezar esas cosas y muchas veces no sabemos cómo acaban y hay riesgos", ha asegurado. Por ello, espera que a reivindicación de la ciudadanía catalana, que ha sido "pacífica de sus pretensiones políticas, lo siga haciendo".

A su entender, ahora Ciudadanos "está jugando la partida a las elecciones de lo que pueda ocurrir en el Estado español y esto aporta algo de dificultad". "Y hemos visto que el independentismo también ha tenido sus dificultades para una posición común y nos han dado una imagen demasiado dividida desde el resultado electoral y eso tampoco ha sido bueno", ha subrayado.

EH BILDU

Sobre las declaraciones de EH Bildu en las que señaló que "hoy es Cataluña y mañana será Euskal Herria" e instó a "hacer frente a la ofensiva del Estado desde la unidad" con "posiciones pacíficas y democráticas", ha señalado que estaría "bien que ellos empezaran asumiendo las responsabilidades que tienen en Euskadi".

"Es más fácil hablar sobre otras realidades y sobre Cataluña y no abordar las soluciones en Euskadi. Que empiecen primero por casa", ha indicado. Asimismo, ha recordado que el PNV "ha estado con Cataluña desde el primer momento y en todos los ámbitos institucionales".

También se ha referido a la Directiva de Claridad que ha propuesto en la UE el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha explicado que se trata de un planteamiento "moderno" para "una Europa del siglo XXI". "Los problemas territoriales existen en muchos países europeos, aunque no se quiera reconocer", ha manifestado.