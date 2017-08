CATALUÑA. EL PP DICE AL PSOE QUE LA PLURINACIONALIDAD ES "UNA ABERRACIÓN JURÍDICA, POLÍTICA Y CONSTITUCIONAL"

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo este miércoles al PSOE que su propuesta de reconocer la plurinacionalidad del Estado como solución al desafío independentista en Cataluña es "una aberración jurídica, política y constitucional".

En rueda de prensa, Hernando quiso lanzar esa "apelación" al PSOE para que tenga claro que ante el desafío secesionista "no caben inventos, ni medias tintas ni equidistancias", sino solo la defensa "firme" de los principios democráticos, de la ley y de la Constitución.

Además de una "aberración", alertó de que la plurinacionalidad es "una falsedad histórica", porque España no es "ni será nunca una nación de naciones", sino que es un Estado de Derecho, "una organización estructural formada por 47 millones de ciudadanos" y diversos territorios que componen "una de las naciones más antiguas de Europa y del mundo".

En opinión de Hernando, con esas reflexiones el PSOE busca situarse en "términos equidistantes" con los que "buscar ventajas" en el actual escenario. "Ese no es el camino", advirtió, y el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "se equivocará" si sigue planteando fórmulas "al margen de cualquier realidad jurídica, política y social".

Preguntado por ello, Hernando aseguró que no hay cambio en la postura del PP tras haber apostado por una defensa común del Estado de Derecho junto al PSOE, pero sí preocupación por lo que estos días están leyendo y escuchando en boca de algunos dirigentes socialistas, especialmente su presidenta, Cristina Narbona.

Considera que esas reflexiones son un "error" sobre el que quieren alertar al PSOE, apelando "a la sensatez" de un partido que ha gobernado y que durante 40 años ha mantenido una "idea clara y común" de lo que es la soberanía nacional.

Ahora parece que hay "nuevos discursos" en ese partido que están "vulnerando esa tradición" y eso es lo que preocupa al PP, explicó, que esas tesis se impongan y se propongan "inventos con los que disimular algunas crisis intelecturales en torno a lo que es una nación o lo que es la propia España".

Hernando no cree que en Cataluña se vaya a producir un choque de trenes entre la Generalitat y el Estado, sino que más bien se trata de "un tren que quiere hacer descarrilar a toda España y muy especialmente a los ciudadanos de Cataluña".

Ante ello, lo único que cabe es mantener "la firmeza, la sensatez y la prudencia", que es lo que está haciendo el Gobierno, y buscar alianzas para defender la soberanía nacional con Ciudadanos, "me gustaría" que con el PSOE y también con Podemos "si fuera posible", aunque reconoció que es "un tanto improbable".

Hernando alertó además de que quienes pretenden violar la ley tienen que saber "que tiene consecuencias", también "personales", cosa que algunos ya han comprobado. Espresó su confianza en que no haya más personas avanzando por ese camino, porque "no va a haber referéndum" y nadie permitirá que se rompa la soberanía nacional ni se mutilen derechos de los ciudadanos.

