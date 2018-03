PIRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. EL PSOE ACUSA A PP Y CS DE HACER “ELECTORALISMO” Y SERVIRSE DEL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS

La portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles, dijo este jueves, tras el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable, que PP y Ciudadanos han hecho con este asunto “un cálculo claramente electoralista” y se han aprovechado del dolor de las víctimas.



En los pasillos de la Cámara Baja, la portavoz socialista dijo haber sentido “sonrojo” cuando escuchó a los de Albert Rivera defender su apoyo a la prisión permanente, porque “no les importa nada cambiar de opinión”. Además, criticó que el popular José Antonio Bermúdez de Castro emplazara a los otros partidos a mirar a las víctimas cuando apuestan por acabar con esta pena.

“No se puede utilizar en ningún caso a las víctimas en momentos tan duros como estos”, subrayó Robles, quien afirmó que en este asunto PP y Ciudadanos "han hecho un cálculo absolutamente electoral en un momento determinado", en referencia a que el debate de este jueves haya coincidido con el hallazgo esta semana en Almería del cadáver del niño Gabriel Cruz.

"NO MANIPULEN A LAS VÍCTIMAS"

La representante socialista también se refirió a las palabras del portavoz del PP, Rafael Hernando, sobre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. En este sentido, el parlamentario popular llamó a los diputados del PSOE a aprender de Díaz, puesto que "pidió silencio y respeto por el dolor de los padres y la familia" de Gabriel Cruz.

“No nos resulta aceptable que Hernando quiera ahora utilizar el nombre de la presidenta de Andalucía cuando precisamente Díaz manifestó su respeto y su cariño a la familia de Gabriel diciendo que no procedía hacer ningún tipo de declaraciones”, dijo Robles.

“Hernando debería aprender de Susana Díaz, que respetó el dolor de los padres y de las familias, no hizo declaraciones” y el portavoz del PP, dijo, realizó unas declaraciones en favor de la prisión permanente revisable en la capilla ardiente del pequeño Gabriel.

La portavoz del PSOE en el Congreso también se refirió a que su partido no va a aceptar que se “manipulen” a las víctimas “ni que se utilice a la presidenta de ninguna comunidad”.

Robles también tuvo palabras contra el presidente de Ciudadanos, a quien pidió explicaciones por sus cambios de posición en el debate de la prisión permanente revisable. “A Ciudadanos sólo le importa el oportunismo político. Le vale una cosa y la contraria”, aseveró sobre el cambio de postura del grupo Ciudadanos a este respecto.

La parlamentaria del PSOE concluyó que este jueves se vivió en la Cámara Baja una “página negra en el parlamentarismo español” y defendió que los socialistas van a ser “coherentes” con sus convicciones. Aseguró que lo harán “desde el respeto” a la decisión que el Tribunal Constitucional acabe tomando sobre la prisión permanente revisable.



