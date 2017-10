EL PSOE PIDE MÁS CONTROL SOBRE LOS TATUAJES Y EL MAQUILLAJE PERMANENTE

El PSOE ha registrado en el Congreso una iniciativa en la que reclama más control sobre los productos empleados para hacer tatuajes y maquillaje permanente, que pase incluso por un plan general de inspección de centros y de productos.

Así consta en la proposición no de ley relativa a la protección de la salud en la aplicación de tatuajes y maquillaje permanente que registró el diputado del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Haciéndose eco de un informe de la Comisión Europea de 2016 titulado 'Seguridad de los tatuajes y maquillaje permanente', el diputado por Málaga dice que “las tintas utilizadas para realizar tatuajes, que en la mayoría de los casos se importan de Estados Unidos, contiene pigmentos de baja pureza, y no han sido fabricados específicamente para decorar la piel ni autorizados para su uso en cosmética por lo que pueden producir riesgos para la salud”.

A esta situación, y de ahí su reclamo de mayor control, se une que “existe un problema real que radica en que los pigmentos homologados en España no tienen las propiedades técnicas más apreciadas por tatuadores y clientes, según muchas informaciones recogidas por testimonios y opiniones de asociaciones de profesionales. Ello está llevando a muchos tatuadores a aplicar pigmentos importados, muchos de Estados Unidos, que no disponen de la correspondiente autorización para su uso en España”.

Por ello, el diputados malagueño pide “revisar y actualizar” la lista de productos autorizados en España para tatuajes y maquillaje permanente con el “objeto de hacer compatibles sus propiedades técnicas con la seguridad para la población”, escuchando la opinión de los tatuadores acreditados en España, fabricantes, comercializadores y usuarios.

Así como “mantener un sistema de vigilancia sobre reacciones adversas y sobre posibles efectos sobre la salud de los tatuajes y maquillaje permanente”; y “asegurar la protección de la salud y seguridad de los usuarios de tatuajes y maquillaje permanente, estableciendo un plan coordinado con el resto de autoridades competentes de inspección de centros y control de productos utilizados”.

También aboga Heredia en su iniciativa parlamentaria “mejorar la información disponible a la ciudadanía y promover campañas de información sobre la seguridad, las condiciones higiénicas de aplicación y los posibles riesgos, tanto en su aplicación como en el momento de su eventual remoción, especialmente dirigidas a jóvenes y adolescentes, que son sus principales usuarios”.

