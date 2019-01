Política

http://www.teinteresa.es/politica/PGE-sociales-ERC-PDeCAT-altura_0_2159784244.html

Los comuns ven los PGE como los más sociales y piden a ERC y PDeCAT "estar a la altura"

Creen que un 'no' a las cuentas no mejorará la situación actual: "No hay ningún argumento sólido"