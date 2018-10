Cs rechaza PGE "pensados para pactar con Rufián, Torra y Bildu" y afea a Podemos estar "siempre" con los nacionalistas

En un desayuno informativo en Sevilla, en el coloquio posterior, Arrimadas ha advertido de que "si el futuro de España depende de los partidos independentistas, no va a ser bueno para España", toda vez que entienden que para aprobar las cuentas estatales "van a pedir impunidad para los políticos que se han saltado las leyes, que han roto la convivencia en Cataluña y que consideran que tiene que haber ciudadanos de primera y de segunda".

Del mismo modo, ha reprochado a Podemos que "siempre que se les busca está al lado de nacionalistas". "Cuando es un partido nacionalista no le importa ni que sea de derechas, ni que esté imputado por el tres por cierto, ni que tenga casos de corrupción, ni que diga que los españoles son bestias taradas", ha censurado la dirigente de Cs para avisar de que "si es nacionalista, a Podemos ya le gusta".

Y es que, como ha criticado, "los populistas y los nacionalistas siempre van de la mano" y esto es algo que en Europa tienen "muy claro que ese es uno de los principales problemas que tenemos, el crecimiento del populismo y del nacionalismo".

"Parece mentira que en un país como el nuestro tengamos que perder tanto tiempo en darnos cuenta de que es un problema y de que el futuro de España no puede depender de quienes quieren dinamitar España y destrozar el sistema que tenemos actualmente", ha apostillado Inés Arrimadas.

En cuanto a las cuentas públicas para el próximo ejercicio, ha dicho que no está de acuerdo con que "se vuelvan a subir los impuestos a la clase media y trabajadora; que sean unos Presupuestos que no cuadran, que son ficticios, que dice una cosa a Europa y otra a los ciudadanos", y que sean unas cuentas "pensadas para pactar Rufián, Torra, Bildu y Puigdemont".

A su juicio, el PSOE y Podemos "siempre suben los impuestos", de modo que un PGE que depende de ambos "siempre van a subir los impuestos". "Dirán que no, pero los acaban subiendo", ha lamentado antes de defender que en este asunto "hay que ser muy riguroso, serio y no hacer promesas incumplibles". Cs defiende en este marco que hay que aliviar las presión fiscal de clases medias y trabajadoras, a los pymes y autónomos, "y cuando hace uno una promesa hay que decir de dónde va a sacar el dinero, pero esto parece que no les gusta a Podemos ni al PSOE".

Por contra, Arrimadas ha garantizado que Cs no hace "promesas demagógicas" y siempre que ha firmado un presupuesto "se han bajado los impuestos, se ha mejorado la eficiencia de la gestión publica y se ha ayudado a los autónomos y a la clase media". "No ha habido ni un solo presupuesto apoyado por Cs en el que se haya aumentado la presión fiscal", ha remachado.

PRESOS DEL PROCÉS

De otro lado, y al hilo de una pregunta sobre la visita del presidente de la CEOE, Juan Rosell, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en la cárcel de Lledoners (Barcelona), la líder de Cs en Cataluña ha afirmado que "cada uno puede hacer lo que quiera", si bien ha defendido que "todos los presos de este país se merecen tener un trato igualitario en la prisión".

En este sentido, ha avisado de que "hay muchas informaciones que dicen que los señores del procés, los que dicen que los andaluces roban a los catalanes, esos señores que cometieron delitos, están teniendo una serie de tratos que no tiene una persona normal que está en prisión".

Y de hecho, ha recordado que "una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de Sánchez, que está en manos de los partidos separatistas, fue decidir que el control de la situación penitenciaria de estos presos esté en manos de quienes dieron un golpe a la democracia".

De su lado, Inés Arrimadas ha incidido que Cs defiende la igualdad de todos los ciudadanos, "vivan donde vivan, sean o no políticos", mientras ha hecho hincapié en que "ahora mismo tenemos el futuro de España en manos de gente que no cree en la igualdad". "Ningún partido defiende igualdad de los españoles como Cs", ha proseguido antes de apuntar que aunque el PP habla mucho de la igualdad, "le he escuchado defender en País Vasco el cupo vasco y aquí defender otro sistema de financiación".

Así, ha asegurado que Cs no va a hacer lo que siempre hacen el PP y el PSOE, pues "hay que decir lo mismo en todo el territorio, hay que ser valiente y defender lo correcto", toda vez que rechaza lo que ocurre con el Ejecutivo de Sánchez, que "gobierna España sin un proyecto de país y con los que no quieren seguir en España y quieren que vaya mal para tener más argumentos para decir que hay que salir".