CATALÁ DICE QUE LA PETICIÓN DE PRISIÓN PARA OLEGUER PUJOL CONSTATA EL “FUNCIONAMIENTO NORMAL” DE LOS TRIBUNALES

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, atribuyó hoy al “funcionamiento normal” de los tribunales que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado este jueves prisión incondicional sin fianza para Oleguer Pujol, que es el hijo menor del expresidente de la Generalitat.

Catalá, en un encuentro informativo organizado por el Club Siglo XXI, señaló que esta petición de prisión del fiscal para este miembro de la familia Pujol, sobre la que el juez deberá decidir en las próximas horas, evidencia que en “España funcionan cada día las instituciones”.

El titular de Justicia añadió que esta demanda para que se encarcele al hijo menor de Jordi Pujol es la “constatación del funcionamiento normal” de los tribunales.

Respecto a por qué la Fiscalía no ha solicitado antes prisión para ningún miembro de la familia Pujol, Catalá señaló que las razones para encarcelar a una persona están “muy tasadas” en la ley y que si el Ministerio Público no lo ha planteado antes es porque no habrá considerado que hubiera “elementos suficientes”.

Insistió en que el fiscal no ha debido considerar hasta ahora que hubiera factores “relevantes” para demandar al juez que mande a prisión a un miembro de la familia Pujol, varios de cuyos integrantes están siendo investigados por delitos como blanqueo de capitales.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso