ONCE PERSONAS DETENIDAS Y 65 KILOS DE HEROÍNA DECOMISADOS EN PONTEVEDRA

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en Pontevedra una organización dedicada al tráfico de heroína. Se han incautado de 65 kilos de este estupefaciente, la mayor cantidad decomisada en España en los últimos años, y once personas han sido detenidas.

Según informó este miércoles la Policía Nacional, cinco de las personas detenidas son españolas, otras cinco son búlgaras y otra tiene nacionalidad portuguesa. Utilizaban las vías de distribución gallegas para el posterior traslado de la droga al resto de España y a Portugal.

La investigación se inició en 2016, cuando los agentes detectaron que un grupo criminal hispano-búlgaro estaría tratando de introducir en España una importante cantidad de sustancias estupefacientes desde América del Sur.

En esta ocasión el grupo, compuesto por los once individuos detenidos, intentaba el traslado de importantes cantidades de heroína hacia España desde Bulgaria, utilizando las vías de distribución gallegas.

Los miembros españoles de la organización, junto a otro de nacionalidad portuguesa, eran los encargados de la recogida de la heroína y su posterior entrega, realizando además labores logísticas como el alquiler de inmuebles para ocultarla y de furgonetas para trasladarla.

Habían elegido una nave industrial situada en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis para esconder un camión tipo tráiler, en cuyo interior se ocultaba la heroína. Pretendían trasladar la droga a otra furgoneta para llevarla después a un lugar más seguro fuera de dicha nave.

Dos de los búlgaros eran los responsables de conducir el camión, y los otros tres aportaban la seguridad durante el transporte de la droga. Así, la organización tomaba importantes medidas de vigilancia para evitar ser detactados, tanto en sus desplazamientos como en sus comunicaciones.

La operación se ha saldado con la detención de los once miembros de la organización y el registro de la nave que utilizaban en la provincia de Pontevedra, donde los agentes se han incautado de 118 paquetes de heroína, 60.000 euros en efectivo, 15 teléfonos móviles y cuatro vehículos, entre los que se encuentra el camión tipo tráiler en el que ocultaban la droga. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de todos los arrestados.

