FAES DICE QUE SÓLO UNA “PERSONALIDAD MORALMENTE ENFERMA” PUEDE CULPAR A MERKEL DE LOS MUERTOS DE BERLÍN

- Subraya que “pocos países” cumplen como Alemania el “canon buenista” que debería haberle mantenido libre del yihadismo. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar, afirmó este miércoles que “los muertos de Berlín no son de la señora Merkel”, refiriéndose a las personas fallecidas en el ataque terrorista perpetrado en un mercado navideño este lunes. En su opinión, esta acusación sólo puede gestarse “en una personalidad moralmente enferma” y también supone “la más perversa y sucida condonación de las responsabilidades de los verdaderos culpables”.

Así se indica en el último análisis publicado por FAES, bajo el título ‘Los muertos de todos’, donde se hace alusión a las palabras del líder de la extrema derecha alemana, Marcus Pretzel, a quien “le ha faltado tiempo para lanzar sobre la canciller Angela Merkel los cadáveres del mercado de Navidad de Berlín”. “Estos son los muertos de Merkel”, escribió en su cuenta de Twitter Pretzel tras el suceso.

“Los muertos de Berlín no son de la señora Merkel, y no sólo porque semejante acusación sólo pueda gestarse en una personalidad moralmente enferma, sino porque es la más perversa y suicida condonación de las responsabilidad de los verdaderos culpables”, sentencia FAES.

Según la organización liderada por Aznar, son “muertos de todos”, pero no porque hayamos incurrido en ninguna culpa colectiva, sino porque “merecen ser reivindicados como parte del ‘nosotros’ que constituye el objeto de su odio, un odio que ni distingue, ni exime”.

Además, añade que pocos países como Alemania cumplen “tan cabalmente el canon ‘buenista’ que debería haberle mantenido libre de la amenaza yihadista”. “Lo que ocurre es que la supuesta lógica del buenismo falla porque no es una exigencia moral sino una coartada”, expone.

“Y cuando un camión estrellado contra un mercado navideño en Berlín destruye la coartada ‘buenista’, su vacío lo aprovecha otro extremismo para vomitar su propia mentira”, denuncia, al tiempo que agrega que sería “demasiado tranquilizador que fueran de Merkel porque entonces sólo habría que hacer que se fueran con ella”.

Este ha sido el primer análisis que FAES ha publicado después de que Aznar trasladase ayer a Rajoy su renuncia a la Presidencia de Honor del PP y su intención de mantener su condición de militante del partido. Por tanto, tampoco participará en el XVIII Congreso Nacional de los populares.

El expresdiente del Gobierno justificó esta decisión alegando que “ningún patrono de FAES ocupa cargo alguno, ni tan siquiera honorífico, en ninguna formación política”. “Como presidente de FAES no deseo ser una excepción”, dijo.

