EL PP SUBRAYA QUE NO VA A PERMITIR QUE LOS “EXTREMISTAS MINORITARIOS DE LA CUP” SE “CARGUEN” EL TURISMO

El PP aseguró este viernes que no va a permitir “que los extremistas minoritarios de la CUP nos agüen la fiesta a todos los españoles y se carguen el turismo”, porque en España no sobran turistas, sino los que ensalzan la ‘turismofobia’ como “una excusa para acabar con todo”.

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, se expresó en estos términos en Málaga, en un encuentro organizado con concejales y alcaldes y en el que también estuvo presente el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo.

El dirigente popular criticó que a algunos les “molesten” los buenos datos del turismo en España. “Desgraciadamente quieren convertir los éxitos en fracasos, y en este asunto (el turismo) es imposible”, subrayó, al tiempo que señaló que en el PP no van a permitir “que los extremistas minoritarios de la CUP nos agüen la fiesta a todos los españoles y se carguen el turismo”.

Arenas se refirió a las bondades de un sector en el que España “es potencia mundial” y que da trabajo a millones de personas. “Cuando España es potencia mundial en algo, nos tenemos que sentir profundamente orgullosos”, porque se trata “de un éxito colectivo”, indicó.

NO SOBRAN TURISTAS, SOBRAN “VIOLENTOS”

El vicesecretario del PP de Política Autonómica explicó que en España “no sobran turistas”, sino que los que sobran “son los violentos”, a quienes pidió que se paren a pensar, “aunque sea un segundo”, para recordar que las pensiones o la sanidad pública dependen también del turismo.

También les dijo a “estos señores con actitudes violentas” que tras los actos vandálicos hay que esperar a que la Justicia actúe, mientras que desde el PP continuarán defendiendo que “no se puede triunfar en el turismo si le das una patada a todo el que viene”.

Recordó además que su partido va a presentar mociones en ayuntamientos, diputaciones provinciales y parlamentos autonómicos para reafirmar su compromiso con el presente y el futuro del turismo en España.

Por su parte, el presidente del PP de Málaga señaló que la ‘turismofobia’, que calificó de "vandalismo", “es un invento de Podemos y de (Ada) Colau”. “En España no sobran turistas, sobran los radicales, los xenófobos y los que quieren prender fuego a todo”, como a su juicio son “Podemos y los independentistas”.

