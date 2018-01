EL PSOE INSISTE EN SUPRIMIR LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE POR SER “INNECESARIA” Y NO DAR “SEGURIDAD JURÍDICA”

Google Plus

El PSOE aseguró este miércoles que, con independencia de casos como el del asesinato de Diana Quer, debe suprimirse la prisión permanente revisable por ser una pena “innecesaria” que no da “seguridad jurídica”.



Juan Carlos Campo, portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, respondía así, en declaraciones a Servimedia, al llamamiento que el PP realizó este miércoles a la oposición para “reflexionar” sobre la supresión del encarcelamiento permanente revisable ante casos como el de Quer, cuyo asesinato el pasado verano en Galicia ha sido confesado por José Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’.

A este respecto, la supresión de la prisión permanente revisable ya está siendo tramitada por el Congreso, donde en octubre pasado se aprobó la admisión de una proposición de ley del PNV para acabar con esta pena que introdujo el PP durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

Campo dijo que el encarcelamiento por 40 años sólo revisable en algunos casos “es una pena que no aporta seguridad jurídica, certeza ni ningún elemento de los que deben tener las penas”. Añadió que, tal y como está concebida, “el propio Consejo de Estado dijo que no era necesaria”.

Añadió que el PSOE seguirá defendiendo la supresión de esta forma de cumplimiento de condenas, puesto que en España ya se pueden imponer “penas muy altas” con “el Código Penal anterior, el cumplimiento íntegro de las condenas y el juego de los artículos”.

Por este motivo, Campo emplazó al PP a analizar las “ventajas” de la medida que se cuestiona y a “atender a la voluntad del arco parlamentario”, en referencia a que la oposición puede poner fin a esta reforma si concluye la actual tramitación parlamentaria.



