CATALÁ DICE QUE EL APOYO DE LA FAMILIA QUER A LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE DEMUESTRA LA SOCIEDAD LA DEMANDA

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, manifestó este lunes que el apoyo de los padres y la hermana de Diana Quer a la prisión permanente revisable demuestra que “no tiene sentido suprimirla”, como promueven diversos partidos en el Congreso, ya que es una medida que tiene a su favor “una corriente de opinión pública muy mayoritaria”.



Catalá hizo estas declaraciones tras asistir a la toma de posesión del nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso Puig.

Preguntado por el hecho de que la familia de Diana Quer esté pidiendo firmas para que su asesino cumpla la prisión permanente revisable y que esta pena no se derogue, el ministro dijo que ésta es una iniciativa “muy concreta” de los allegados de una víctima, pero que pone de manifiesto que “hay una corriente de opinión pública muy mayoritaria en favor” de esta medida "tal y como está prevista en nuestro Código penal en la actualidad”.

Destacó que, por este motivo, el Gobierno va a “intentar convencer a los grupos parlamentarios de que no tiene sentido la supresión de un instrumento útil, eficaz y que existe en toda Europa”. La derogación de la prisión permanente revisable se está tramitando en el Congreso tras admitirse a trámite en octubre pasado una proposición de ley en este sentido presentada por el PNV.

INSTRUMENTO “CONVENIENTE”

Al mismo tiempo, Catalá argumentó que la prisión permanente revisable “se incorporó en la reforma de nuestro Código penal de 2015 en el convencimiento de que es un instrumento que tiene utilidad”, ya que se trata de garantizar la rehabilitación de delincuentes condenados por “delitos gravísimos”, como podría ser el caso del asesino confeso de Diana Quer.

Añadió que para comprobar que un condenado está en condiciones de volver a la sociedad existe “en todas las democracias de Europa” un instrumento similar y citó que así sucede en Alemania, Italia. Destacó, en este sentido, que en Francia la prisión permanente revisable fue introducida por el Partido Socialista.

“Estamos convencidos”, continuó el titular de Justicia, “de que es un instrumento de muy escasa utilización de momento, no es una técnica que se utilice con mucha frecuencia, pero para casos extremos es conveniente que nuestro ordenamiento jurídico lo tenga previsto”.



