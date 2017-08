(VÍDEO) EL PSOE VE “PERFECTAMENTE COMPATIBLE” PEDIR LA DIMISIÓN DE RAJOY Y SER “LEALES” ANTE EL “DESAFÍO INDEPENDENTISTA” EN CATALUÑA

- Desliga la petición de dimisión con presentar una moción de censura. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ve “perfectamente compatible” la actitud de la dirección socialista de pedir reiteradamente la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al mismo tiempo ser “leales” con el Ejecutivo ante el “desafío independentista” en Cataluña.

“Estamos pidiendo la dimisión de Rajoy porque creemos que no ha dicho la verdad sobre sus responsabilidades políticas en la trama Gürtel”, el caso de presunta corrupción en el PP que está siendo juzgado y que ha llevado al jefe del Ejecutivo a sentarse como “testigo relevante” ante un tribunal de la Audiencia Nacional, declaró Narbona en una entrevista con Servimedia.

Para la presidenta socialista, “hay que separar ese tema de rendición de cuentas” con la “hipótesis” de una moción de censura que “hoy por hoy no tiene la aritmética necesaria” para salir adelante.

Aunque recordó, como hace el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que este recurso parlamentario “no se descarta”, añadió que “hoy por hoy no se plantea porque no hay los números necesarios”.

CORRUPCIÓN

La presidenta del PSOE afirmó que la corrupción daña de “manera gravísima” la credibilidad de las instituciones, porque es un “robo a los ciudadanos”, ya que detrae recursos públicos para que vayan “a parar a los bolsillos de unos pocos”.

En este marco, agregó, Rajoy hizo su declaración como “testigo relevante”, y además tiene a la vista posibles nuevas comparecencias por otros casos que afectan al partido que dirige, por lo que a los socialistas les parece “suficiente razón como para pedir su dimisión”.

A su entender, en ningún país europeo se podría mantener, “nada menos que con la categoría de presidente”, a una persona que, como Rajoy, en estos momentos es “testigo relevante" y que "ha tenido responsabilidad en las campañas electorales” de su partido, que está siendo juzgado por corrupción.

Además, se hizo eco del vídeo que se ha difundido estos días en el que Rajoy da “perfecta” cuenta de la parte económica de su gestión de una campaña electoral, pese a que en su declaración ante la Audiencia Nacional intentó “escabullirse” diciendo que sólo se ocupaba de lo político.

RAJOY MINTIÓ

Para Narbona, eso reafirma la necesidad de que Rajoy comparezca ante el Pleno del Congreso de los Diputados, como piden el PSOE y Unidos Podemos, para que “asuma responsabilidades políticas”. Dejó a un lado las responsabilidades penales que pudiera tener la actuación del jefe del Ejecutivo.

En este sentido, la presidenta socialista afirmó que Rajoy es el presidente del Gobierno de España y no puede trasladarse por parte del PP “una actitud de normalidad ante lo que está siendo una evidencia de muchos casos de corrupción” y que han afectado al PP durante “muchos años” en los que Rajoy ha tenido “responsabilidades”.

Por ello, manifestó que lo primero que debe ocurrir es que acuda al Congreso para explicarse y poder pedirle así explicaciones en sede parlamentaria, donde a su juicio ya “mintió” al decir que cuando envió el mensaje a Luis Bárcenas -extesorero del PP- “desconocía” sus actividades, pese a que éstas ya se habían publicado en los medios de comunicación.

“En otros países, la mentira tiene un coste muy alto desde el punto de vista político, y cuando un presidente o un primer ministro mienten, tiene un enorme valor negativo”, indicó Narbona. El PSOE sostiene que “dada la gravedad de cómo se comportó el día de su declaración, nos parece justificado anticipar cuanto antes su comparecencia” en un Pleno y no esperar a la comparecencia prevista en la comisión de investigación sobre las cuentas del PP.

No obstante, para Narbona es “perfectamente compatible” que los socialistas exijan responsabilidades políticas a Rajoy con que en el PSOE sean “leales” con el Gobierno ante el “desafío independentista” en Cataluña.

