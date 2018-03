PENSIONES. CELIA VILLALOBOS PIDE FONDOS DE EMPRESAS PARA COMPLEMENTAR LAS PENSIONES PÚBLICAS DE SUS EMPLEADOS

La diputada del PP y presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, reclamó este miércoles que las empresas creen fondos con sus propios recursos para complementar las pensiones públicas de sus empleados.



Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados poco antes de comenzar la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para exponer la situación del sistema público de pensiones, con la premisa de que su obligación y su deseo, como presidenta de la comisión, es conseguir un consenso entre todos los partidos que asegure la viabilidad del sistema.

"Me preocupa que alguien pueda pensar que el sistema público está en peligro" porque eso solo beneficia a los fondos privados, dijo, declarándose "defensora a ultranza" de las pensiones públicas, convencida de que las cotizaciones son un "salario diferido" de los trabajadores que es "sagrado".

Lo que ella reclama, precisó, es que, igual que se hace en otros países europeos, las empresas pongan dinero para fondos que complementen las pensiones públicas de sus empleados. Entiende que a las empresas "no les guste", precisó, pero "es necesario hacerlo".

Se refirió también al "ejemplo de Dinamarca", donde a los jóvenes que quieren se les retiene parte de su sueldo pero las empresas ponen mucho más para ese fondo. En España hay algunas grandes empresas, explicó, como Telefónica, donde los empleados que lo desean ponen dinero pero la empresa pone "siete veces más". Pero el sistema público, insistió, "no hay que ponerlo en duda jamás".

Por su parte, el vicesecretario general de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, cargó contra quienes "desde el desconocimiento proponen ocurrencias con la única esperanza de poder rascar un voto", y aseguró que con el debate en el Congreso se podrá visualizar que el PP es el partido que "más garantía da a los pensionistas de hoy y de mañana", frente a un PSOE que las congela cuando gobierna y reclama subirlas desde la oposición, generando "desconcierto".

Los pensionistas, dijo, están reivindicando en la callle "un debate" sobre las pensiones, pero no piden "que las gestione otro partido" porque saben que el PP toma decisiones pero no de forma "aislada". En ese sentido, aseguró que "nadie revisa" las pensiones de acuerdo al IPC porque, por ejemplo, cuando es negativo "nadie tiene el coraje" de bajarlas, y anunció una propuesta que dará "solvencia". "Los pensionistas saldrán de este debate mucho más reconfortados", aseguró.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso