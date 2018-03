PENSIONES. EL PSOE VATICINA NUEVAS MOVILIZACIONES DE PENSIONISTAS SI EL PP NO VUELVE AL PACTO DE TOLEDO

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, vaticinó este viernes nuevas movilizaciones de pensionistas para preservar su poder adquisitivo si el PP no vuelva al Pacto de Toledo y evita así que las pensiones dependan de “la necesidad, el capricho o la propaganda del gobierno de turno”.



En una entrevista concedida a 'Las Mañanas' de RNE y recogida por Servimedia, el dirigente socialista recordó que la subida de pensiones anunciada por el Gobierno deja fuera de la revalorización a casi la mitad de los pensionistas y que, además, pende de la aprobación de unos presupuestos para los que el Gobierno aún tiene que recabar una mayoría parlamentaria.

Para el PSOE lo importante es que las pensiones y su revalorización de acuerdo a la subida del IPC “no quede al albur de las decisiones arbitrarias de un Gobierno. La estabilidad de las pensiones no puede depender de su capricho o de los años electorales”, sino que la revalorización debe ser “automática cada año” y al margen de “caprichos, propaganda o necesidades del gobierno”.

El planteamiento de los socialistas se centra en que las pensiones tengan garantizado su poder adquisitivo, algo que sólo podrá hacerse “si quien ha roto el sistema, que es el PP, vuelve al Pacto de Toledo”.

Ábalos criticó a un Gobierno que “parece paralítico” y que reclama constantemente el apoyo de la oposición para sacar adelante propuestas para las que no tiene mayoría. “El Gobierno está demostrando incapacidad para gobernar. No tiene respaldo parlamentario y eso se está reflejando también en el debate de Presupuestos”.

La perspectiva de un adelanto electoral tampoco convence a los socialistas. “Lo nos viene bien es un gobierno estable y que gestione los problemas de España, pero este Gobierno está absolutamente bloqueado, no tiene proyecto ni posibilidad de tenerlo”.

En cuanto a la polémica sobre las notas del master de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, pidió a Ciudadanos que haga valer el acuerdo de investidura que tiene suscrito con el PP y ya que incluye la “sorprendente” condición de no mentir en el curriculum, que lo cumplan.



