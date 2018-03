PENSIONES. SÁNCHEZ MARCARÁ LA POSICIÓN DEL PSOE EN EL CONGRESO ANTES DEL DEBATE DE PENSIONES, AL QUE VAN CON “POCAS ESPERANZAS”

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presidirá mañana la reunión del Grupo Parlamentario Socialista en la que se reafirmará la posición sobre pensiones ante del debate en el Congreso sobre esta cuestión, que se celebrará el miércoles con la participación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



Fuentes parlamentarias y de la dirección del PSOE confirmaron a Servimedia que Sánchez acudirá a la reunión semanal de los parlamentarios socialistas -prevista a las 10.30 horas- el día antes de que Rajoy comparezca ante el Pleno del Congreso para abordar la situación del sistema público de pensiones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Permanente de la Ejecutiva del PSOE, la vicesecretaria general, Adriana Lastra, reconoció que albergan “pocas esperanzas” sobre las propuestas que pueda llevar el Ejecutivo a este pleno al que acude Rajoy “arrastrando los pies” por la presión de la oposición y la calle.

“Esperamos propuestas y que se analicen las causas” de la situación del sistema público de pensiones, dijo Lastra, aunque no mostró confianza en que el Gobierno ofrezca soluciones como las que reclaman los pensionista para que se revalorice la pensión según el IPC.

En este sentido, recordó que los socialistas ya preguntaban por las pensiones en la Cámara cuando otros partidos no se preocupaban por este tema y de ahí que tengan claro que la receta pasa por aumentar los ingresos, con el impuesto a la banca y a las transacciones financieras, por “sacar” gastos del sistema como los de la estructura y las exenciones a los empresarios que suponen un monto de 2.000 millones al año, y por una reforma de la inspección de trabajo.

Además, avanzó que “todo el Partido Socialista” irá a la manifestación del sábado 17, “como ha hecho siempre”, para reivindicar la subida de las pensiones según el IPC, lo cual es una de las propuestas que el PSOE ha registrado en el Congreso.

Como esta concentración les coincide con la escuela de buen Gobierno que el PSOE celebra del 15 al 18 en Madrid, los socialistas harán un parón a las 12 horas para sumarse a esta protesta. Curiosamente, a esa hora estaba prevista la ‘master class’ que iba a ofrecer el expresidente Felipe González pero que finalmente, por un viaje a Portugal, no se impartirá. Por otra parte, cuestionada sobre el modelo de financiación autonómica Lastra insistió en que el Gobierno todavía no ha puesto una propuesta “sobre la mesa”.



