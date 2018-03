PENSIONES. SÁNCHEZ ANUNCIA QUE EL PSOE PEDIRÁ QUE EL SUELDO DE MINISTROS Y DIPUTADOS SUBA UN 0,25%, COMO LAS PENSIONES

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este domingo que en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pedirán que el sueldo de los diputados, ministros y senadores también se ligue al factor de sostenibilidad y que suba el 0,25%, como las pensiones.



En la clausura de la Escuela de ‘Buen Gobierno’ que los socialistas han desarrollado estos días en Madrid, Sánchez lanzó dos “compromisos personales” para con los pensionistas, como volver a ligar la revalorización de las pensiones con la subida del IPC y el blindaje constitucional de la educación, la sanidad, las pensiones y la dependencia, para que “nadie transforme en mercancía lo que son derechos que pusimos en pie los socialistas cuando gobernamos".

Y también lanzó una “advertencia” al presidente Rajoy, porque “si continúa sin escuchar a los jubilados en su reivindicación para que se levante esta dictadura del 0,25% de sus pensiones, si continúa empeñado porque dice que no hay recursos y porque no tiene voluntad política, en el debate sobre los PGE” el PSOE llevará que “el Gobierno y los miembros del Consejo de Ministros, los diputados y los senadores también liguen la evolución de sus sueldos al 0,25%, en solidaridad y coherencia con los jubilados de este país.”

Previamente, ante la mirada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez dijo que cree que “el mejor puesto de trabajo hoy lo tiene Rajoy”, porque “cobra por no hacer nada”. Además, señaló que “la mitad de las cosas que dice Mariano Rajoy no son verdad, y la otra mitad son mentira”.

Sánchez hizo un repaso de los 10 acuerdos de gobierno que presenta como su proyecto de país e indicó que un Gobierno en España “nunca” puede prescindir de tres ministerios: Igualdad, Cultura e Industria.

También afirmó que “frente a esta derecha de dos caras, que tienen en el fondo un mismo significado, el de la precariedad, la desigualdad y la inseguridad, el rompeolas de este país es el PSOE, el que va a poner en pie un proyecto de país progresista y modernizador”.



