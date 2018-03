PENSIONES. RIVERA EXIGE A RAJOY REFORMAS Y NO MERAS MEDIDAS "CORTOPLACISTAS"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, exigió este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reformas profundas a corto, medio y largo plazo para garantizar la viabilidad del sistema de pensiones, y no meras medidas "cortoplacistas" que sirven únicamente para que los dos granes partidos "se tiren los platos a la cabeza".



En el debate sobre pensiones con la comparecencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados, Rivera subrayó que el Pacto de Toledo fue "un acierto", porque apartó las pensiones de las controversias electoralistas. "Con los que han hecho un esfuerzo toda su vida no se juega", alertó, refiriéndose a los pensionistas como "los héroes de este país".

Coincidió con Rajoy en que el modelo público de pensiones "no es discutible", pero alertó de la necesidad de tomar medidas para garantizarlo en el futuro, y reprochó al presidente que no haya aportado "ni una solución" más allá de gestos "cortoplacistas", como también hacen, aseguró, el PSOE y Podemos.

Afeó a Rajoy su "triunfalismo", incluso su "euforia", cuando nueve de cada diez euros del fondo de reserva de las pensiones "han desaparecido" y nueve de cada diez contratos son precarios, lo que merma los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social. "Tenemos un problema", aseguró, y es necesario "hablar de soluciones".

Rivera dejó claro en ese punto que Ciudadanos "va a ayudar" al Gobierno pero si es "valiente" y acomete reformas de futuro, no si "peleamos" por subir un euro o cinco las pensiones. Es "contradictorio", alertó a Rajoy, decir que "todo va bien" pero reconocer que cada año hacen falta 4.000 millones más para sostener el sistema. "O no va tan bien la cosa o ha pasado algo con la hucha", comentó.

Afeó también a los socialistas que reprochen al Gobierno el dinero perdido con el rescate bancario cuando los gobiernos del PSOE también incurrieron en ese tipo de medidas. Son un partido que ha gobernado, les dijo, "y no pueden venir aquí con el mismo discurso de Podemos".

Rivera defendió las medidas de Ciudadanos, a las que condiciona el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, entre ellas una rebaja del IRPF para rentas entre 12.000 y 17.000 euros, lo cual mantendría entre 33 y 60 euros en el bolsillo de casi el 25% de los pensionistas.

Pidió también al presidente que no prometa "por miedo" cosas que no pueda cumplir y que sea "prudente" pero también realista, por ejemplo para impulsar una reforma laboral que mejore la calidad del empleo y con ello las cotizaciones, y para ampliar el permiso de paternidad y las ayudas para escolarización de cero a tres años, con lo que se impulsaría la natalidad.

Rivera exhibió la carta que el Gobierno envió a los pensionistas para alertar de que el "tono triunfalista sobra", a veces incluso "ofende", y decirles que sube las pensiones un euro, menos incluso de lo que cuesta enviar esa misiva, no es una buena forma de respetar la dignidad de los mayores. El populismo no es la solución, concluyó, pero el inmovilismo tampoco.



