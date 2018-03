PENSIONES. SÁNCHEZ REPROCHA A RAJOY QUE “NO HA RESPONDIDO A NINGUNA” DE LAS PREGUNTAS DE LOS PENSIONISTAS

Google Plus

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reprochó este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “no ha respondido” a ninguna de las cuestiones que plantean los pensionistas durante el debate parlamentario.



Sánchez hizo estas declaraciones en una entrevista en en el Canal 24 Horas de RTVE recogidas por Servimedia después de que se produjera el debate en el Congreso sobre el sistema público de pensiones en el que no participó porque no es diputado. Pero ensalzó que la portavoz del PSOE, Margarita Robles, ha hecho una “extraordinaria intervención” en la que ha expuesto la posición del PSOE.

Para Sánchez, hay “muchas preguntas en la calle y ninguna respuesta por parte del Gobierno”, entre las que incluyó la negativa del Ejecutivo a indexar las pensiones según el IPC como hacen la mayoría de los países europeos y mantener el factor de revalorización que sólo tiene España, lo que le llevó a preguntarse qué tiene de “exótico” el país para ser el único que no vincula las pensiones al coste de la vida.



