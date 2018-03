PENSIONES. RAJOY LIGA LA MEJORA DE LAS PENSIONES A LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ligó este miércoles la mejora del sistema público de pensiones, con ayudas fiscales en el IRPF y una subida en las pensiones mínimas y de viudedad, a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.



Durante su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Baja para debatir con los partidos de la oposición sobre el futuro de las pensiones, reflexionó que el debate presupuestario ofrece la “oportunidad” para discutir a qué dedicar los recursos gracias a la mejora de la economía española.

Bien avanzado su discurso, y tras ofrecer a la oposición “un nuevo impulso” al Pacto de Toledo “pero no una rectificación”, Rajoy adelantó que en el proyecto de Presupuestos planteará concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.

Explicó que este “esfuerzo adicional” se puede hacer ahora porque la situación económica ha mejorado. No obstante, advirtió de que ha de ser un “esfuerzo responsable” que respete el procedimiento general de revalorización, elemento “determinante” para garantizar la viabilidad del sistema a los pensionistas del hoy y del mañana.

MÁS ESPAÑOLES COTIZANDO, MEJORES PENSIONES

En todo caso, remarcó que la sostenibilidad del sistema de pensiones y el importe de las mismas depende del empleo, esto es, de que trabajen “muchas personas” y de que lo hagan en empleos “cada vez mejores”. “Solo si hay más gente cotizando se pueden pagar más y mejores pensiones”, arguyó.

Por ello, aseguró que su prioridad será hacer “todo lo posible” para seguir creciendo y creando empleo “cada vez más estable y mejor remunerado”. Avisó de que será necesario “preservar” una agenda de reformas que conlleve mejorar la productividad, diversificar la economía y hacerla cada vez más adaptable a un entorno cambiante.

En palabras de Rajoy, el sistema de pensiones actual bien merece nuestra “confianza” y la de los pensionistas, ya que “hoy se pagan más pensiones que nunca, más altas y durante más tiempo” a pesar de la intensa crisis económica que ha vivido el país.

Así las cosas, pidió a los españoles que estén “tranquilos”, ya que “no existe hoy ningún peligro en lo que se refiere al sistema de pensiones”. Admitió, eso sí, que el paro y la demagogia dentro de la “pelea partidista” podrían amenazar este modelo.

EVITAR LA CONTIENDA PARTIDISTA

En consecuencia, pidió a los grupos de la oposición evitar la “tentación” de caer en una contienda partidista por este asunto. “Cuanto más nos importe la solvencia, la estabilidad y el futuro de nuestro sistema, más deberá importarnos el consenso y la unidad”, proclamó.

Reconoció que los pensionistas españoles son un “ejemplo de responsabilidad y solidaridad” y precisamente por ello consideró que no merecen “actitudes frívolas ni demagógicas”. “Merecen respeto y dignidad y que nadie les utilice en ningún debate ni en ninguna ambición”, indicó el presidente del Gobierno.

En un discurso trufado de advertencias a la oposición, alertó de que el sistema “no se defiende solo con palabras”, sino con “realismo, reflexión, con números y evitando cualquier tipo de demagogia”. Así, pidió pensar en soluciones que atiendan a la sostenibilidad del modelo en el medio plazo.

En este contexto, llamó a los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados a dar “un nuevo impulso” al Pacto de Toledo que garantice el futuro de las pensiones en España pero sin “empezar de cero” y sin llevar a cabo “una rectificación” a lo hecho en los últimos años para su mantenimiento.

"NO DAR MARCHA ATRÁS"

Por ello, solicitó “no dar marcha atrás en ninguna reforma de las aprobadas durante la democracia”, ni en la que aprobó en 2013 el Partido Popular para implantar un nuevo sistema de revalorización de las pensiones mediante un factor de sostenibilidad ni tampoco la aprobada por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 para elevar la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años.

Rajoy reclamó que este “nuevo impulso” al Pacto de Toledo y al sistema de pensiones en España se haga “al margen del debate partidista” y teniendo en cuenta que la mejor garantía para el futuro de los sueldos de los jubilados es “disponer de los recursos necesarios” y eso significa “más y mejor empleo”.

El jefe del Ejecutivo dijo ante el Hemiciclo del Congreso estar “comprometido con el futuro” del actual sistema de pensiones y se comprometió a hacer todo lo que esté en su mano “para mantener y revitalizar el consenso y el diálogo sobre un asunto tan trascendental” como este.

“Todos los pensionistas de hoy y del futuro han de tener la seguridad de que estamos comprometidos con el futuro de ese pacto entre generaciones que es el sistema de pensiones”, declaró, antes de prometer que el Gobierno hará “todo lo que esté en su mano para mantener y revitalizar el consenso y el diálogo sobre un asunto tan trascendental”.

Rajoy concluyó su intervención reiterando su compromiso de que las pensiones “no se van a congelar y subirán siempre” mientras él esté en La Moncloa. “Para mí las pensiones son una política de Estado y espero que todos compartan esta opinión”, dijo, escudándose en que es deber de “todos” desarrollar una política en este ámbito que será “para todos”.



